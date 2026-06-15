Deviza
EUR/HUF350,26 -0,35% USD/HUF301,93 -0,33% GBP/HUF405,35 -0,49% CHF/HUF380,37 -0,3% PLN/HUF82,38 -0,57% RON/HUF66,9 -0,21% CZK/HUF14,5 -0,38% EUR/HUF350,26 -0,35% USD/HUF301,93 -0,33% GBP/HUF405,35 -0,49% CHF/HUF380,37 -0,3% PLN/HUF82,38 -0,57% RON/HUF66,9 -0,21% CZK/HUF14,5 -0,38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX137 602,78 +1,38% MTELEKOM2 706 -0,88% MOL3 760 -1,73% OTP43 850 +3,2% RICHTER12 120 +1,59% OPUS351 +1,01% ANY7 820 +0,26% AUTOWALLIS146 +0,34% WABERERS4 900 +0,41% BUMIX9 305,8 +0,46% CETOP4 628,61 +0,16% CETOP NTR2 946,42 +0,31% BUX137 602,78 +1,38% MTELEKOM2 706 -0,88% MOL3 760 -1,73% OTP43 850 +3,2% RICHTER12 120 +1,59% OPUS351 +1,01% ANY7 820 +0,26% AUTOWALLIS146 +0,34% WABERERS4 900 +0,41% BUMIX9 305,8 +0,46% CETOP4 628,61 +0,16% CETOP NTR2 946,42 +0,31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
likvidálás
tőzsde
befektetés

Fordulat a magyar call center piac meghatározó szereplőjénél: belépési küszöb alá esett a nagytulajdonos befolyása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az 5 százalékos bejelentési küszöb alá süllyedt Ádámosi György befolyása a tőzsdei társaságban. Az eSense a magyar call center piac meghatározó szereplője.
Faragó József
2026.06.15, 18:45
Frissítve: 2026.06.15, 18:52

Tpt. 61. § (1) bekezdés szerinti bejelentést tett Ádámosi György, aki a BÉT-honlapon a május 5-i utolsó frissítés alapján még az eSense 13,32 százalékos (ebből közvetett módon 10 százalék) nagytulajdonosa volt, ám  közvetett és közvetlen befolyása 4,87 százalékra csökkent. Magyarán az 5 százalékos bejelentési küszöb alá süllyedt. Az eSense a magyar call center piac meghatározó szereplője.

 

call center
Meghatározó a hazai call center piacon / Fotó: Vémi Zoltán

A magyar call center piac meghatározó szereplője

Hétfőn kereskedési időben tette közzé az eSense, hogy az 5 százalékos bejelentési küszöb alá csökkent Ádámosi György közvetett és közvetlen befolyása.

A társaság év elején azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Calypso 55,1 százalékos tulajdonosként kötelező vételi ajánlatot tett a fennmaradó részvényekre. A közkézhányad akkor 31,58 százalékos volt. Ám, az ajánlati ablak egy hónapos nyitva tartása alatt mindössze pár százaléknyi részvényt ajánlottak fel a kisbefektetők.  

A Dr. Kalliwoda célára 950 forint 12 havi horizonton. A kurzus januárban 1800 forint felett is járt,  most 900 forint közelében jegyzik. Idén részvényenként 60 forint osztalékot fizetett a társaság.

 ESENSE részvény
ESENSE részvény17:20:00
Árfolyam: 890 HUF 0 / -4,71 %
Forgalom: 239 248 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az eSense a magyar call center piac meghatározó szereplője, tevékenységi köre felöleli a kimenő és bejövő telefonhívások kezelésének teljes palettáját.

Tavalyelőtt az egy részvényre jutó eredmény 53,90 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 25,36 forinttal. Míg 

tavaly 69,8 forintra ugrott az egy részvényre jutó profit.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu