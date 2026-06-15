Fordulat a magyar call center piac meghatározó szereplőjénél: belépési küszöb alá esett a nagytulajdonos befolyása

Tpt. 61. § (1) bekezdés szerinti bejelentést tett Ádámosi György, aki a BÉT-honlapon a május 5-i utolsó frissítés alapján még az eSense 13,32 százalékos (ebből közvetett módon 10 százalék) nagytulajdonosa volt, ám közvetett és közvetlen befolyása 4,87 százalékra csökkent. Magyarán az 5 százalékos bejelentési küszöb alá süllyedt. Az eSense a magyar call center piac meghatározó szereplője.

Meghatározó a hazai call center piacon / Fotó: Vémi Zoltán

A magyar call center piac meghatározó szereplője

Hétfőn kereskedési időben tette közzé az eSense, hogy az 5 százalékos bejelentési küszöb alá csökkent Ádámosi György közvetett és közvetlen befolyása.

A társaság év elején azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Calypso 55,1 százalékos tulajdonosként kötelező vételi ajánlatot tett a fennmaradó részvényekre. A közkézhányad akkor 31,58 százalékos volt. Ám, az ajánlati ablak egy hónapos nyitva tartása alatt mindössze pár százaléknyi részvényt ajánlottak fel a kisbefektetők.

A Dr. Kalliwoda célára 950 forint 12 havi horizonton. A kurzus januárban 1800 forint felett is járt, most 900 forint közelében jegyzik. Idén részvényenként 60 forint osztalékot fizetett a társaság.