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labdarúgás
székesfehérvár
Fehérvár FC

Vége a licitnek, megjöttek az ajánlatok: most dől el, külföldiek veszik-e meg az egyik legnagyobb magyar focicsapatot – megszólalt a polgármester

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Három ajánlat futott be hétfő délután a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatra, köztük két külföldi érdeklődőtől. A székesfehérvári közgyűlés várhatóan július 1-jén hoz döntést az új tulajdonosról.
VG
2026.06.15, 19:20
Frissítve: 2026.06.15, 19:41

Három ajánlatot kapott Székesfehérvár Önkormányzata a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt nyilvános pályázatra, amelynek határideje hétfőn, június 15-én 16 órakor járt le – közölte Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester a közösségi médiában. A beérkezett ajánlatok közül kettő külföldi, egy pedig hazai befektetőtől származik.

Három ajánlat érkezett a Fehérvár FC megvételére – két külföldi is pályázik a Videotonnál
Fotó: AFP

A pályázati kiírást a városvezetés úgy állította össze, hogy ne csupán a vételár legyen meghatározó szempont: az értékeléskor figyelembe veszik a pénzügyi háttér hosszú távú stabilitását, valamint a profi csapat és az utánpótlás fejlesztésével kapcsolatos szakmai elképzeléseket is.

A polgármester korábban hangsúlyozta, céljuk olyan befektető megtalálása, amely nemcsak megveszi, hanem valóban hosszú távon képes fenntartani és fejleszteni a Videotont. A folyamat nem most kezdődött.

Az első kör eredménytelenül zárult

Az önkormányzat tavaly nyáron vette át a klubot, hogy megmentse a magyar futball egyik legismertebb egyesületét a bajból, majd hosszabb előkészítő munkát követően 2025 novemberében írt ki először pályázatot. Az első kör azonban eredménytelenül zárult: a közgyűlés 2026 januárjában érvénytelennek nyilvánította az eljárást, ám az egyeztetések hazai és nemzetközi érdeklődőkkel egyaránt tovább folytak.

Az újabb, egyfordulós pályázat iránt a korábbinál is szélesebb körű figyelem mutatkozott. A lehetséges érdeklődők között korábban felmerült a tajvani Foxconn neve is: az elektronikai óriás névadó szponzora a MÁV Előre röplabdacsapatnak, magyarországi alelnöke, Tálos Péter pedig a klub elnöke, bár konkrét ajánlatot illetően nem érkezett megerősítés.

A politikus bejegyzésében közölte: most következik az érdemi munka: a beérkezett ajánlatok értékelése, amelynek végén a város közgyűlése hoz döntést, várhatóan július 1-jén. Az önkormányzat jelzése szerint az üzletrész eladása után sem vonja ki magát teljesen a klub közeléből, és konstruktív partnerként kíván együttműködni az új tulajdonossal. Addig Cser-Palkovics András a szurkolók és az érdeklődők türelmét kéri.

Nagy változások Zalaegerszegen: külföldi tulajdonos veheti át a ZTE focicsapatát

Végh Gábor, a ZTE FC tulajdonosa kedden a klub hivatalos honlapján jelentette be, hogy tizenegy év után távozik a csapat éléről. Az egyesület közleménye szerint Végh mellett Sallói István sportigazgató és Mocnek Mária ügyvezető igazgató is elhagyja a zalaiakat, az új vezetőkről konkrétumokat nem árultak el.

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