Nem olcsó mulatság az Oktoberfest

Kíváncsi, hány millió liter alkohol fogy az Oktoberfesten, és hogy hány évig volt tiltott a sör árusítása az eseményen? Éppen Münchenbe készül, de nem tudja, mennyi pénzt vigyen magával? Cikkünk segít, eláruljuk, mennyibe kerül egy korsó sör, vagy egy pár bajor kolbász.

Ki hitte volna, hogy a világ egyik legnépszerűbb fesztiváljának története 209 évvel ezelőttre nyúlik vissza? Márpedig az Oktoberfest elődjét 1810. október 12-én tartották, amikor Terézia Sarolta szász hercegnőt feleségül vette Lajos trónörökös herceg, a ceremóniára pedig egész München lakossága hivatalos volt. A hatalmas bulin olyan jól érezte magát a tömeg, hogy a lakosság kérésére München városvezetése engedélyt adott arra, hogy az eseményt minden évben megismételjék, ebből lett később az Oktoberfest elnevezésű, világméretű fesztivál.

Az esemény évről-évre egyre több szolgáltatást nyújtott – ezáltal egyre többféle érdeklődésű embert vonzott –, különböző sportversenyek, sorsjegyárusok, sütödék, körhinták nyújtottak kellemes kikapcsolódást a helyieknek.

S bár az Oktoberfest hallatán a mai ember azonnal a sörre gondol, ez koránt sem volt mindig így,

a városvezetés csak 1880-ban engedélyezte a sör árusítását,

tehát 70 évig semmiféle sörözés vagy lerészegedés nem volt megengedett a rendezvényen – ez ma már elképzelhetetlen.

Terror a fesztiválon

1980. szeptember 26. kiemelt dátumnak számít az Oktoberfest történetében: egy bombatámadás következtében 13 ember vesztette életét. Kevéssel zárás előtt a rendezvény bejáratánál bomba robbant egy szemetesben. A házi gyártmányú szerkezetet – amely idő előtt lépett működésbe – Gundolf Köhler helyezte el a kukában,

a robbanás következtében pedig 12 fesztiválozó és maga a merénylő is meghalt.

Gundolf Köhlert bizonyítottan több szál fűzte a Wehrsportgruppe Hoffmann (Hoffmann Védsportegylet) elnevezésű neonáci csoporthoz, a rendőrség azonban nem talált neonáci indíttatású szálakat, így Kohlert magányos merénylőként könyvelték el. A helyi rendőrség munkáját és kommunikációját a város nem nézte jó szemmel, a müncheniek szerint ugyanis komolyabban kellett volna foglalkozni a neonáci szállal.

Turbófokozat a turizmusban

Annak ellenére, hogy az Oktoberfest kifejezetten városi ünnepnek indult, világméretű eseménnyé nőtte ki magát: szerte a világon rengeteg cég húzza fel aktuális marketingkampányát a bajor rendezvényre. Így van ez például a Lufthansa légitársaságnál is, ahol a fesztivál idején a személyzet (pilóták és stewardesek egyaránt) bajor népviseletet húznak a vállalat egyenruhája helyett, ráadásul autentikus bajor sörös hordókat helyeznek el a fedélzeten, így üveges sörök helyett, frissen csapolt bajor söröket szolgálnak fel az utasoknak.

Számos utazási iroda tart a fesztivál ideje alatt bajor túrákat, a legnépszerűbbek a 3 napos utak. Az irodák ilyenkor nem csak a sörfesztiválra, hanem bajor kastélytúrákra is elviszik a turistákat, ám minden az Oktoberfest szellemében szerveződik, ez a fő csapásirány.

Akadnak azonban veszélyes szervezők is! Minden évben megtörténik, hogy fiktív utazási irodák vagy magánszemélyek csoportos utakat hirdetnek az Oktoberfestre, s az utazási-, illetve szállásköltségeken felül 50 eurós belépőjegyet is felszámolnak.

Ez azonban óriási átverés, a fesztiválon ugyanis nincsen semmiféle napijegy, szabadon be lehet sétálni.

A nagyjából 15 ezer forintnak megfelelő napijegyeket ezek a fiktív szervezők mindenféle jogalap nélkül értékesítik, így mindenképp kerüljék el ezeket a csalókat!

A 9/11-es New York-i terrortámadás után a világ összes rendezvényének látogatottsága csökkent. Egyrészt biztonsági intézkedések miatt (kevesebb embert engedtek be a rendezvényekre), másrészt pedig az emberek félelme is visszatartó erő volt. Nem volt ez másképp az Oktoberfesten sem, ahol egy időben csökkenő tendenciát mutatott a látogatottság, azonban napjainkra minden a helyére állt, és egyre többen vesznek részt a bajorok fesztiválján. 2017-ben például 6,2 millió látogatót regisztráltak, ami egy 18 napos esemény kapcsán óriási szám.

A horror árak sem számítanak

Annak ellenére, hogy az Oktoberfest a világ legnagyobb és legnépszerűbb sörfesztiválja, sokakat eltántorít a részvételtől, hogy már a bejutás sem egyszerű. A hömpölygő tömeg mellett a fokozott biztonsági ellenőrzés is lassítja a bejutást, nem ritka, hogy akár 2 órás várakozás után lehet csak bemenni.

Annak pedig, aki munka után, azaz este 6 óra környékén próbálkozik, különösen hosszú, idegtépő várakozással kell számolnia.

A bejutás után sem egyszerű az élet, ugyanis ott helyben „random” asztalhoz jutni szinte lehetetlen. Bár az asztalfoglalás ingyenes, már hónapokkal előre elfogynak az asztalok, amelyeket csak 10 fő feletti részvétel esetén lehet lefoglalni (romantikázó párocskáknak tehát esélyük nincs). Az internet népe ki is használja ezt a jelenséget:

az eBay-en 5 ezer euróért (közel 1,7 millió forint) is árulnak asztalfoglalási jegyeket, de nem ritka, hogy a 16 eurós (5300 forint) étel/ital-kuponokat 1600 euróért (530 ezer forint) próbálják értékesíteni.

A VG.hu azonban szerzett egy eredeti kupont, amely így néz ki:

Aki tehát az interneten vásárolna kupont magának, az mindenképp ilyet keressen.

Na de nézzük, mi mennyibe kerül 2019-ben a sörfesztiválon!

Sörök: 10 – 15 euró (MASS, azaz 1 literes korsó)

Üdítők: 2 – 4 euró/fél liter

Ásványvíz: 1 euró

Perec: 1 euró/darab

Szendvicsek: 2 eurótól

Kolbász: 2 eurótól (egy pár, szósszal és 2 szelet kenyérrel)

Bajor kolbász: 2,2 euró

Bajor fehér kolbász: 2,5 euró

Grillcsirke: 6 eurótól

Sült csülök: 8 eurótól

Nem olcsó tehát – főleg a sör – de annak, aki megengedheti magának, egyszer az életben mindenképp érdemes kipróbálni.

Az Oktoberfest számokban

Egy ilyen grandiózus esemény kapcsán nyilván mindenkiben élénken mozgolódik a kíváncsiság, hogy mennyi sör fogy, hány ember fordul meg a fesztiválon, vagy hány talált tárgyat őriznek. Szemezgessünk tehát a tavalyi, 2018-as adatokból!

Látogatószám: 7,2 millió fő

Fogyasztott sör: 6,9 millió liter

Fogyasztott bor: 95 ezer liter

Fogyasztott kávé és tea: 300 ezer liter

Fogyasztott víz és üdítő: 1,13 millió liter

Fogyasztott sült kolbász: 140 ezer pár

Korsók lopási kísérlete: 111 ezer alkalom

Fogyasztott áram: 2,7 millió kWh

Fogyasztott gáz: 220 ezer köbméter

Élelmiszer-pazarlás: 1 tonna

Ennél is érdekesebb, hogy a látogatók 2018-ban 4500 tárgyat hagytak el, többek közt ezer ruhadarabot, 950 személyi igazolványt, 570 pénztárcát, 400 lakáskulcsot, 100 karórát. Kuriózum, hogy találtak 2 darab jegygyűrűt, két francia kürtöt, egy pingpongütőt és egy kiskutyát is (aggodalomra semmi ok, meglett a gazdi.)

Rekordra készülnek

A fesztivál szervezői idén rekordlátogatottságra számítanak, ennek fényében rekord mennyiségű sörrel is készülnek. Aki tehát teheti, kerekedjen fel, és látogasson el Münchenbe, vonattal ugyanis 7 óra alatt a bajor fővárosban lehetünk, a MÁV nemzetközi járatán pedig már 29 euróért is vásárolhatunk magunknak menetjegyet.