A Mercedes és a BMW sem fordít hátat

Nem kell azzal számolni, hogy a német konszernek újraterveznék magyarországi tevékenységüket. A költséghatékonyság reális cél, de ezt éppen az itthoni üzemek megépülése segítené.

A Mercedes és a BMW is eldöntötte, hogy Magyarországon épít gyárat, ezeket a beruházásokat pedig véghez is viszik – így kommentálta a Magyar Gépjárműipari Egyesület (Mage) ügyvezető főtitkára, Kilián Csaba azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a két német óriásvállalatnál kérdésessé váltak a magyar fejlesztések. Rámutatott, hogy a globális autóipar számos változás előtt áll, ezek pedig magukkal hozzák a költséghatékonyság és a versenyképesség javítását is.

A technológiai váltás, a környezetvédelmi szabályozó rendszerek, valamint az európai, amerikai, ázsiai piacok teljesítménye mind befolyásolja a termelést. Azt, hogy ezek miatt kivárunk, esetleg lassabb ütemezésre állítunk át egyes projekteket, természetesnek tartom

– mondta.

A Mage főtitkára arra is emlékeztetett, hogy mind a Mercedes kecskeméti bővítését, mind a BMW debreceni megjelenését megalapozott döntések előzték meg, amelyek nem néhány évre szólnak, hanem két-három évtizedre. Ezért szerinte a Daimler élén esedékes vezetőváltás sem fogja érinteni a cég magyarországi terveit.

Ha lesz is restrikció, nem valószínű, hogy a friss fejlesztésekre vonatkozna. Tudomásunk szerint Kecskeméten és Debrecenben is zajlanak az előkészületek, a BMW már a toborzást is megkezdte, nincs szó leállásról.

Várkonyi Gábor autóipari szakértő szerint már önmagukban a projektek csúszásáról beszámoló híreknek sem biztos, hogy van valóságalapjuk. Felvetését részben arra alapozza, hogy a sokat emlegetett költséghatékonyság célját egy ilyen lépés egyáltalán nem segítené.

A Mercedes és a BMW is úgynevezett full-flex gyárakat épít Magyarországon, ezek az új generációs egységek képesek arra, hogy erősen eltérő technológiájú járműveket egymással párhuzamosan, nagyon rugalmasan állítsanak elő

– emelte ki.

A teljes cikk a Világgazdaság csütörtöki számában olvasható