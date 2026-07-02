Üzemanyagválság Oroszországban: Zelenszkij erőfitogtatása elérte a célját, egyre idegesebbek az oroszok a benzinhiány miatt
A háború tovább zajlik és egyre gyakrabban történnek mélységi csapások Oroszország területén belül, amelyeket Kijev rendszerint drónokkal hajt végre. A támadások célpontjai elsősorban az energiainfrastruktúra kritikus elemei, aminek következtében számos olajfinomító esett ki a termelésből.
A helyzet egyre nagyobb nyomás alá helyezi Moszkvát. Az olajtermelő ország kénytelen volt leállítani az üzemanyagtermékek exportját, a belső piacokon pedig kezd eluralkodni a pesszimizmus.
Az orosz lakosság helyzete
Az egyre növekvő ellátási zavarok miatt az orosz autósok térképeket készítenek, amelyeken megjelölik, hogy melyik töltőállomáson van még üzemanyag és hol a legrövidebb a várakozási idő. Ezeket az információkat a közösségimédia-platformok segítségével osztják meg egymással.
Akkora a feszültség, hogy több olyan felvétel is kering az interneten, amelyeken autósok sorban állás közben verekednek össze
− számolt be a Reuters.
Egy másik videón pedig egy férfi így viccelődik, miközben benzinnel tankolja meg fűnyíróját:
Micsoda gazdagság. Ki engedheti ezt meg magának manapság?
Mindeközben a „hogyan szívjunk le üzemanyagot” kifejezésre keresők száma június 21-re 9300-ra nőtt az egy hónappal korábbi, 697-es adathoz képest − írta az Phones.ru a Yandex adataira hivatkozva.
A helyzet súlyosságát jól illusztrálja, hogy egy poszt szerint
a gazdák nehezen tudják megfizetni a betakarításhoz szükséges üzemanyagot,
míg egy másik felhasználó egy történetet mesél el, amiben egy gazdának a kombájnnal kellett elmennie egy hagyományos benzinkútra, miután nem engedték neki, hogy kannába tankoljon.
Egyes területeken már az alapvető szolgáltatásokat is visszavágják. A Kínával és Mongóliával határos Zabaikalszkij régióban a hatóságok több buszjáratot töröltek, egy hulladékszállító vállalat pedig négy körzetben felfüggesztette szolgáltatásait, üzemanyaghiányra hivatkozva.
Ijesztő, hogy mennyibe kerülnek majd az élelmiszerek. Minden szállítás közúton történik
− írta egy hozzászóló a Chita.ru regionális hírportálon a korlátozásokról szóló cikk alatt.
Elszálltak az üzemanyagárak
Egyes szakértők számításai szerint az orosz kiskereskedelmi benzinárak Európa viszonylatban az élmezőnybe kerültek.
Az orosz ellenőrzés alatt álló Szevasztopolban, amely a Krím legnagyobb városa, a benzin ára az elmúlt héten 30 százalékot ugrott, a Rosstat adatai alapján.
Bár az átlagos benzinár Oroszországban a múlt héten literenként 72,38 rubel, azaz nagyjából 288 forint volt, a hiánnyal sújtott régiók egyes töltőállomásain néhány szemtanú 189 rubel, vagyis 752 forint környéki árakat tapasztalt.
Vlagyimir Putyin is reagált
Fontos fenntartani a mezőgazdasági ágazat ellátását, mert ettől függ a betakarítás − mondta az orosz elnök, majd piacstabilizáló intézkedéseket ígért.
Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes szerdán arról számolt be, hogy dolgoznak a problémák megoldásán, aki korábban már elismerte, hogy zavarok vannak az ellátásban, akkor azonban még logisztikai nehézségekről nyilatkozott.
Oroszország már megkezdte a benzinimportot Indiából, Kazahsztán pedig beleegyezett, hogy júliusban és augusztusban 50 ezer tonna benzint szállít Oroszországnak
− tudta meg a Reuters.
Egy júniusi összesítése szerint az elmúlt hónapokban tíz olajfinomítót ért támadás, legutóbb a Gazprom Nyefty moszkvai üzemét találta el egy drón.
Amíg az orosz kormány az ország üzemanyagellátását igyekszik stabilizálni, addig úgy tűnik Ukrajna folytatja az olaj- és üzemanyaginfrastruktúra elleni összehangolt támadásokat. Ez stratégiai irányváltást nem jelez, mivel Kijev már a háború kitörése óta igyekszik elvágni Moszkvát az olaj- és gázipar által megtermelt bevételeitől, azonban úgy tűnik, ez már nemcsak az ország exportkapacitásaira van hatással.