Üzemanyagválság Oroszországban: Zelenszkij erőfitogtatása elérte a célját, egyre idegesebbek az oroszok a benzinhiány miatt

A háború tovább zajlik és egyre gyakrabban történnek mélységi csapások Oroszország területén belül, amelyeket Kijev rendszerint drónokkal hajt végre. A támadások célpontjai elsősorban az energiainfrastruktúra kritikus elemei, aminek következtében számos olajfinomító esett ki a termelésből.

Üzemanyagválság Oroszországban / Fotó: Mandel Ngan, Pavel Bednyakov / AFP

A helyzet egyre nagyobb nyomás alá helyezi Moszkvát. Az olajtermelő ország kénytelen volt leállítani az üzemanyagtermékek exportját, a belső piacokon pedig kezd eluralkodni a pesszimizmus.

Az orosz lakosság helyzete

Az egyre növekvő ellátási zavarok miatt az orosz autósok térképeket készítenek, amelyeken megjelölik, hogy melyik töltőállomáson van még üzemanyag és hol a legrövidebb a várakozási idő. Ezeket az információkat a közösségimédia-platformok segítségével osztják meg egymással.

Akkora a feszültség, hogy több olyan felvétel is kering az interneten, amelyeken autósok sorban állás közben verekednek össze

− számolt be a Reuters.

Egy másik videón pedig egy férfi így viccelődik, miközben benzinnel tankolja meg fűnyíróját:

Micsoda gazdagság. Ki engedheti ezt meg magának manapság?

Mindeközben a „hogyan szívjunk le üzemanyagot” kifejezésre keresők száma június 21-re 9300-ra nőtt az egy hónappal korábbi, 697-es adathoz képest − írta az Phones.ru a Yandex adataira hivatkozva.

A helyzet súlyosságát jól illusztrálja, hogy egy poszt szerint

a gazdák nehezen tudják megfizetni a betakarításhoz szükséges üzemanyagot,

míg egy másik felhasználó egy történetet mesél el, amiben egy gazdának a kombájnnal kellett elmennie egy hagyományos benzinkútra, miután nem engedték neki, hogy kannába tankoljon.

Egyes területeken már az alapvető szolgáltatásokat is visszavágják. A Kínával és Mongóliával határos Zabaikalszkij régióban a hatóságok több buszjáratot töröltek, egy hulladékszállító vállalat pedig négy körzetben felfüggesztette szolgáltatásait, üzemanyaghiányra hivatkozva.

Ijesztő, hogy mennyibe kerülnek majd az élelmiszerek. Minden szállítás közúton történik

− írta egy hozzászóló a Chita.ru regionális hírportálon a korlátozásokról szóló cikk alatt.