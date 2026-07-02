Brutális, ami a magyar használtautó-piacon történik: az erős forint miatt ismét elárasztják az országot a roncsautók

Látványosan felpörgött a használtautó-import Magyarországon: júniusban több mint 14 ezer külföldről behozott személyautó kapott hazai rendszámot. Az erősödő forint és a kedvezőbb külföldi árak miatt az év végére akár 150 ezer importált használt autó is érkezhet az országba – írta a Magyar Nemzet.

Ismét rekordközeli számokat produkál a hazai használtautó-piac / Fotó: Németh András Péter

Újra dübörög a használtautó-import Magyarországon. A DataHouse legfrissebb adatai szerint júniusban több mint 14 ezer külföldről behozott használt személyautó kapott magyar rendszámot, ami több mint 40 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi, nagyjából tízezres mennyiséghez képest.

Ilyen erős hónapra legutóbb még a koronavírus-járvány előtti időszakban volt példa.

A pandémia után a használtautó-import jelentősen visszaesett, sőt a 2023-as és 2024-es mélypont idején a havi behozatal jellemzően még a tízezres darabszámot sem érte el.

A piac fordulata tavaly közepén kezdődött. Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint 2024 közepe óta ismét növekedési pályára állt a használtautó-import, amely az elmúlt hónapokban újabb lendületet kapott.

A használtautó-piac is meglovagolta az erős forintot

Ebben komoly szerepet játszott a parlamenti választásokat követő forinterősödés. Az euró árfolyama tartósan 360 forint alá süllyedt, miközben korábban hosszú időn keresztül a 380-400 forintos sáv volt a jellemző. Ez jelentősen javította a külföldről történő autóvásárlás feltételeit, hiszen ugyanazért az autóért kevesebb forintot kell fizetni.