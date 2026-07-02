Deviza
EUR/HUF354,36 -0,28% USD/HUF309,89 -0,81% GBP/HUF413,56 -0,29% CHF/HUF385,8 -0,04% PLN/HUF82,62 -0,21% RON/HUF67,7 -0,44% CZK/HUF14,64 -0,19% EUR/HUF354,36 -0,28% USD/HUF309,89 -0,81% GBP/HUF413,56 -0,29% CHF/HUF385,8 -0,04% PLN/HUF82,62 -0,21% RON/HUF67,7 -0,44% CZK/HUF14,64 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 741,65 +1,63% MTELEKOM2 660 +1,29% MOL3 800 +3,6% OTP46 710 +1,61% RICHTER12 110 -0,08% OPUS365 +2,82% ANY7 800 +1,17% AUTOWALLIS143 +0,35% WABERERS4 950 +7,61% BUMIX9 315,04 +1,59% CETOP4 717,54 +1,62% CETOP NTR3 017,85 +1,63% BUX141 741,65 +1,63% MTELEKOM2 660 +1,29% MOL3 800 +3,6% OTP46 710 +1,61% RICHTER12 110 -0,08% OPUS365 +2,82% ANY7 800 +1,17% AUTOWALLIS143 +0,35% WABERERS4 950 +7,61% BUMIX9 315,04 +1,59% CETOP4 717,54 +1,62% CETOP NTR3 017,85 +1,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
használtautó-piac
forint árfolyam
autóimport
újautó-piac

Brutális, ami a magyar használtautó-piacon történik: az erős forint miatt ismét elárasztják az országot a roncsautók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A piacot elsősorban a forint erősödése és a kedvező külföldi árak hajtják. Régen nem látott lendületet vett a használtautó-import, júniusban több mint 40 százalékkal több autó érkezett, mint egy évvel korábban.
VG
2026.07.02, 21:52

Látványosan felpörgött a használtautó-import Magyarországon: júniusban több mint 14 ezer külföldről behozott személyautó kapott hazai rendszámot. Az erősödő forint és a kedvezőbb külföldi árak miatt az év végére akár 150 ezer importált használt autó is érkezhet az országba – írta a Magyar Nemzet.

Autopiac hasznaltautok-39 használtautó-import
Ismét rekordközeli számokat produkál a hazai használtautó-piac / Fotó: Németh András Péter

Újra dübörög a használtautó-import Magyarországon. A DataHouse legfrissebb adatai szerint júniusban több mint 14 ezer külföldről behozott használt személyautó kapott magyar rendszámot, ami több mint 40 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi, nagyjából tízezres mennyiséghez képest.

Ilyen erős hónapra legutóbb még a koronavírus-járvány előtti időszakban volt példa.

 A pandémia után a használtautó-import jelentősen visszaesett, sőt a 2023-as és 2024-es mélypont idején a havi behozatal jellemzően még a tízezres darabszámot sem érte el.

A piac fordulata tavaly közepén kezdődött. Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint 2024 közepe óta ismét növekedési pályára állt a használtautó-import, amely az elmúlt hónapokban újabb lendületet kapott.

A használtautó-piac is meglovagolta az erős forintot

Ebben komoly szerepet játszott a parlamenti választásokat követő forinterősödés. Az euró árfolyama tartósan 360 forint alá süllyedt, miközben korábban hosszú időn keresztül a 380-400 forintos sáv volt a jellemző. Ez jelentősen javította a külföldről történő autóvásárlás feltételeit, hiszen ugyanazért az autóért kevesebb forintot kell fizetni.

HUF / EUR árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A számok ezt egyértelműen visszaigazolják. Két év alatt közel 50 százalékkal nőtt a Magyarországra behozott használt személyautók száma, és csak az idei második negyedévben is több mint 10 százalékos bővülést mértek. Amennyiben a jelenlegi árfolyam tartós marad, a JóAutók.hu előrejelzése szerint az idei év végére akár 150 ezer fölé is emelkedhet az importált használt személyautók száma. Ez jelentős ugrás lenne a tavaly regisztrált 128 ezres éves mennyiséghez képest.

A márkák népszerűségi listáján továbbra is a Volkswagen áll az első helyen. Az év első felében az összes importált használt autó 12,7 százaléka viselte a német gyártó emblémáját.

A legnagyobb változás azonban a második helyen történt. 

A Ford 8,6 százalékos részesedéssel megelőzte az Opelt, amely 8,1 százalékkal a harmadik helyre csúszott vissza. Az Audi 6,6 százalékkal a negyedik, míg a Toyota 5,7 százalékkal az ötödik helyen áll. A Hyundai szintén stabilan szerepel, 5,3 százalékos részesedésével a hatodik legnépszerűbb importmárka lett.

Az idei első fél év összesített adatai is erős növekedést mutatnak. Több mint 75 ezer használt személyautót hoztak be Magyarországra, ami 22 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakában regisztrált közel 62 ezres mennyiséget.

Érdekes, hogy az újautó-piac is jó formában van. Az év első hat hónapjában majdnem 75 ezer új autót értékesítettek Magyarországon, ami 13 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 66 ezres darabszámhoz képest.

Így vásároljon használt autót: tippek, amelyekre érdemes odafigyelni a kereskedés kiválasztásakor

Használt autó vásárlásakor csökkenthetjük a kockázatot, ha előtte megpróbáljuk minél jobban feltérképezni azokat az autókereskedéseket, amelyeket felkeresnénk. Az előzetes tájékozódás alapján kiszűrhetjük, hogy melyek azok a kereskedők, akiket jobb elkerülni.

 

 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1696 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu