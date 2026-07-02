Brutális, ami a magyar használtautó-piacon történik: az erős forint miatt ismét elárasztják az országot a roncsautók
Látványosan felpörgött a használtautó-import Magyarországon: júniusban több mint 14 ezer külföldről behozott személyautó kapott hazai rendszámot. Az erősödő forint és a kedvezőbb külföldi árak miatt az év végére akár 150 ezer importált használt autó is érkezhet az országba – írta a Magyar Nemzet.
Újra dübörög a használtautó-import Magyarországon. A DataHouse legfrissebb adatai szerint júniusban több mint 14 ezer külföldről behozott használt személyautó kapott magyar rendszámot, ami több mint 40 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi, nagyjából tízezres mennyiséghez képest.
Ilyen erős hónapra legutóbb még a koronavírus-járvány előtti időszakban volt példa.
A pandémia után a használtautó-import jelentősen visszaesett, sőt a 2023-as és 2024-es mélypont idején a havi behozatal jellemzően még a tízezres darabszámot sem érte el.
A piac fordulata tavaly közepén kezdődött. Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint 2024 közepe óta ismét növekedési pályára állt a használtautó-import, amely az elmúlt hónapokban újabb lendületet kapott.
A használtautó-piac is meglovagolta az erős forintot
Ebben komoly szerepet játszott a parlamenti választásokat követő forinterősödés. Az euró árfolyama tartósan 360 forint alá süllyedt, miközben korábban hosszú időn keresztül a 380-400 forintos sáv volt a jellemző. Ez jelentősen javította a külföldről történő autóvásárlás feltételeit, hiszen ugyanazért az autóért kevesebb forintot kell fizetni.
A számok ezt egyértelműen visszaigazolják. Két év alatt közel 50 százalékkal nőtt a Magyarországra behozott használt személyautók száma, és csak az idei második negyedévben is több mint 10 százalékos bővülést mértek. Amennyiben a jelenlegi árfolyam tartós marad, a JóAutók.hu előrejelzése szerint az idei év végére akár 150 ezer fölé is emelkedhet az importált használt személyautók száma. Ez jelentős ugrás lenne a tavaly regisztrált 128 ezres éves mennyiséghez képest.
A márkák népszerűségi listáján továbbra is a Volkswagen áll az első helyen. Az év első felében az összes importált használt autó 12,7 százaléka viselte a német gyártó emblémáját.
A legnagyobb változás azonban a második helyen történt.
A Ford 8,6 százalékos részesedéssel megelőzte az Opelt, amely 8,1 százalékkal a harmadik helyre csúszott vissza. Az Audi 6,6 százalékkal a negyedik, míg a Toyota 5,7 százalékkal az ötödik helyen áll. A Hyundai szintén stabilan szerepel, 5,3 százalékos részesedésével a hatodik legnépszerűbb importmárka lett.
Az idei első fél év összesített adatai is erős növekedést mutatnak. Több mint 75 ezer használt személyautót hoztak be Magyarországra, ami 22 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakában regisztrált közel 62 ezres mennyiséget.
Érdekes, hogy az újautó-piac is jó formában van. Az év első hat hónapjában majdnem 75 ezer új autót értékesítettek Magyarországon, ami 13 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 66 ezres darabszámhoz képest.
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