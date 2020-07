Előretört a Lidl a kiskereskedelmi láncok rangsorában

Két helyet előreugorva második a Lidl Magyarország a hazai FMCG- (gyorsan forgó fogyasztási cikkek) piacon érdekelt kiskereskedelmi láncok üzleti rangsorában, amelyet a Trade Magazin közölt.

A 2019-es forgalmi adatok alapján összeállított listát a Tesco vezeti. A Lidl magyarországi áruházainak árbevétele a 2018. márciustól 2019. február végéig tartó üzleti évben 549 milliárd forint volt, ami a következő egy évben – a hazai áruházláncok között értékben és százalékosan is a legnagyobb arányú forgalomnövekedést elérve – 685 milliárd forintra emelkedett.

A piaci szereplők általában növelték forgalmukat az előző évekhez képest, kivéve a 2019-ben 202 üzlettel működő Tescót, amelynek árbevétele 761 milliárd forintról 740 milliárdra csökkent.

A mintegy negyedével – 24,7 százalékkal – bővülő forgalmat felmutató Lidl mellett az árbevételi rangsorban harmadik SPAR csupán 10, a negyedik Coop pedig 2,5 százalékkal tudta növelni a forgalmát.

A diszkontláncok a Lidl nélkül is a piaci átlag felett növekedtek, hiszen a nyolcadik legnagyobb árbevételű Penny Market 11,8, az eggyel mögötte álló Aldi pedig 17,2 százalékkal bővült. Ezzel együtt is igaz, hogy az Aldi és a Penny Market összesített árbevétele is kevesebb, mint a Lidlé, mégpedig 58,2 milliárd forinttal.

A forgalmi adatok alapján az is szembetűnő, hogy az egy Lidl-áruházra jutó 3,76 milliárd forintos éves forgalom jóval meghaladja az Aldi 2,08, valamint a Penny Market 1,46 milliárd forintos éves árbevételét. Tavaly a diszkontpiacon a legtöbb (223) bolttal a Penny rendelkezett, a Lidl hálózata 182, az Aldié pedig 144 áruházból állt.

A Lidl Magyarország 2004 óta van jelen a magyar piacon, jelenleg 183 magyarországi áruházzal és három logisztikai központtal működik, és több mint hatezer munkavállalót foglalkoztat. Ezzel a növekedéssel nem csak a diszkontszegmensben ért el vezető szerepet, forgalmát tekintve az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok között is évek óta a legdinamikusabban bővül.

