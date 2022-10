Az árak igencsak megszaladtak az elmúlt tél óta, amire lemondásokkal, halasztásokkal vagy olcsóbb termékek vásárlásával reagálunk. Létezik azonban egy olyan lehetőség is, amelyben pénzvisszatérítést kapunk, és így csökkentjük a bevásárlásokra fordított összeget.

Bár ezek a kedvezmények jellemzően néhány százalékosak, azért akadnak ennél nagyobb kedvezményt nyújtó lehetőségek is. Ezek igénybevételéhez lehet, hogy át kell szoknunk egy másik kereskedőhöz, de manapság úgyis olyan időket élünk, amelyben a régi szokásokat felülírja az élet.

A most következő kedvezmények nemcsak hitelkártyával vehetők igénybe – ami évtizedek óta hagyomány –, hanem azokkal a sima bankkártyákkal is elérhetők, amelyeket a bankszámlához kapcsolódva használunk. Nincs szükség tehát külön hitelkeretre vagy külön bankkártyára.

Időben legelső ilyen volt az OTP Bank Kedvezményprogramja, amely a 2010-es évek derekán indult.

A program arra épül, hogy a felhasználó rendszeresen figyeli az internetbankját vagy a banki mobilalkalmazását és lecsap a neki tetsző kuponokra. Ezek havonta változnak és általában 3–10 százalék közötti kedvezményt nyújtanak a bankkártyás vásárlásra, most például a Praktikernél, a Líránál, az iSTYLE-nál, a Játéksziget.hu-nál, a Book24.hu-nél és még egy sor üzletben, étteremben. A kedvezményprogramba való belépésért vagy a kuponokért nem kell fizetni, minden megtermelt forint tiszta nyereségnek számít tehát a felhasználóknak. A kuponok általában néhány hónap alatt járnak le. A sikeresen összegyűjtött kedvezményeket az OTP Bank a következő hónap elején írja jóvá a bankszámlán.

Hasonló kedvezményprogramot futtat idén május óta az Erste Bank is.

A Moneyback nevű program egy cseh startup, a Dateio közreműködésével hónapról hónapra frissül minden beregisztrált ügyfél anonimizált vásárlási szokásával. Ebből számít vásárlóerőt a startup és állapodik meg kereskedőkkel. A két kedvezményprogram nagyon hasonló, így az OTP Bank Kedvezményprogramjában megszokott 3–10 százalékos vásárlási kedvezmények érhetők el itt is a kuponokkal, amelyeket ugyanúgy előre aktiválni kell, különben nem érvényesek. A Moneyback szintén díjtalan az ügyfélnek, de a kuponokat állandóan figyelni kell. A visszatérítéseket itt is a következő hónap elején írja jóvá az Erste Bank, kupononként akár 30 ezer forintos összesített jóváírás is összegyűjthető. Jelenleg például a Tesco online, az Aliexpress.com, a Bubbles Mosodák, a Booking.com, a Líra, a Douglas, az Úgyismegveszel.hu, a Játéksziget.hu, a Samsung.com, a Visionexpress.hu, a Dormeo.hu vagy az Akkuk.hu kínál kedvezményeket.

De segítségünkre sietnek a fintech cégek is.

Az egyik ilyen lehetőség a Curve nevű mobilapplikáció, amely néhány globális kereskedőnél biztosít 2-3 százalékos kedvezményeket. A Curve egy olyan applikáció, amelyhez csaknem bármelyik magyar bankkártyánkat hozzákapcsolhatjuk, a betéti bankkártyánkat is, így nem szükséges pénzt tartani rajta a fizetéshez. Az ingyenes csomaggal az első három hónapban választhatók olyan kereskedők, amelyek idehaza is elérhetők (például Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Spar, Tesco, dm, Ikea, MediaMarkt, Burger King, Costa Coffee, KFC, McDonald’s, Starbucks, Decathlon stb.). Ezeken a helyeken 1 százalékos kedvezmény jár. A havi 9,99 euróba vagy 14,99 euróba kerülő díjcsomagnál ezek a kedvezmények nemcsak 3 hónapig, hanem a díjfizetés alatt végig érvényesek a 3, illetve 6 kereskedőnél. Igaz, ekkor havi 999, illetve 1499 eurónak megfelelő forintösszeg elköltésével lehet megtermelni a havi előfizetési díjat.

Fotó: Shutterstock

De van egy hazai gyökerű fintech cég is, amely beszállt a bankkártyás vásárlások utáni pénzvisszatérítés világába, ez pedig a Recash nevű mobilalkalmazás, amelynek köztéri reklámjai nemrég Magyarországon is feltűntek. A Recash a CIB, Gránit, K&H, MKB, OTP, Raiffeisen, Revolut és UniCredit bankok kártyáit fogadja be. A Recash használata teljesen ingyenes és a folyamatosan változó ajánlatokhoz történő hozzáférés nincs határidőhöz kötve. A Recash-sel fizetve egy sor ismert hazai kereskedőláncban (pl. Penny, Foodpanda, Rossmann, Praktiker, Pizza Hut, Aqua.hu stb.) 1–20 százalék közötti kedvezményeket lehet visszakapni, de akár 40 százalékos kedvezmény is elérhető. Az ajánlatokra koppintva láthatók, hogy hol kell vásárolni a pénzvisszatérítés elérése érdekében, legalább mekkora értékben, és ebben az esetben mekkora kedvezmény jár, milyen határidőig. A pénzvisszatérítés a banki könyveléstől számított 6 órán belül megérkezik a Recash számlára, ahonnan az átutalási díj levonásával lehet kikérni a bankszámlánkra az összegyűjtött pénzt, ha az egyenleg meghaladja a 3 ezer forintot.

Van tehát tere annak, hogy a hétköznapokban használt bankkártyánkkal is pénzvisszatérítéseket gyűjtsünk össze. Érdemes válogatni az ajánlatok között és onnan vásárolni, ahol kedvezményeket kínálnak. Ezzel teljesen ingyen kaphatunk olyan vásárlási kedvezményeket, amelyek készpénzfizetéssel nem érhetők el.