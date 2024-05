Mi az a felezés?

A bitcoinblokkláncot a Proof of Work nevű konszenzusmechanizmus biztosítja, amelynek során a bányászok speciális hardverekkel versengenek egymással abban, hogy megoldjanak egy bonyolult matematikai feladványt. Az a bányász, aki elsőként oldja meg, hozzáadhatja a következő blokkot a blokklánchoz, amiért jutalomban részesül formájában, valamint a blokkban lévő tranzakciókhoz kapcsolódó tranzakciós díjakban.

A bitcoin forráskódja szerint a bányászoknak járó jutalom minden 210 ezredik blokk után megfeleződik, ami csökkenti a bitcoin (BTC) kínálatának növekedését, és így az inflációs nyomást is ellensúlyozza (mint ahogy a korlátozott bitcoinkínálat is, amit 21 millió BTC-ben maximáltak). Kezdetben a blokkonként járó jutalom 50 bitcoin volt, ez azonban az évek során folyamatosan csökkent – a legutóbbi felezés 2024. április 20-án történt, amikor is a jutalom 6,25-ról 3,125 bitcoinra csökkent.

Piaci ciklusok

Historikus adatok alapján elmondható, hogy minden eddigi felezés után a bitcoin árfolyama új csúcsot ért el a felezést követő 12–18 hónapban. Sokan tehát egyfajta „katalizátorként” tekintenek a felezésre, amely elindítja a bikapiacot. Ez az elmélet azonban megdőlni látszik, a bitcoin ugyanis a mostani alkalommal már több mint egy hónappal a felezés előtt új csúcsot állított be.

Fotó: Shutterstock

Azt jelentheti ez, hogy már túl is lennénk a bikapiac nagy részén?

Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, tisztában kell lennünk a kriptopiac működésével, és meg kell értenünk a piac ciklikusságát.

A kriptopiaci ciklusok négy szakaszból állnak: az akkumuláció, az emelkedés, az eufória és a visszaesés időszakából.

Az akkumulációs szakasz általában akkor kezdődik, amikor a piac eléri az alját, és a befektetők hosszabb távra kezdenek el kriptovalutát vásárolni, miközben az árak viszonylag alacsonyak és stabilak. Sok esetben a piaci hangulat még mindig pesszimista ebben a szakaszban, mivel a korábbi esés után óvatosak a piaci szereplők.

Az akkumulációs szakasz után a piac emelkedésbe kezd. A növekvő médiafigyelem és a piaci kereslet egyre több befektetőt vonz. Az emelkedés gyakran gyors és jelentős, amit a növekvő optimizmus és spekuláció táplál.

Az eufória idején az árak új csúcsokat érnek el, és extrém magasságokba emelkednek, a piaci hangulat pedig a maximumon van. A befektetők túlzottan bizakodóvá válnak, a piacon sok új, tapasztalatlan szereplő jelenik meg. Ebben a szakaszban gyakran előfordul, hogy az árak már nem fenntartható szintekre emelkednek, ami előszele lehet a visszaesésnek.

Az eufória után következik a piac korrekciója vagy összeomlása. A magas árak miatt a korai befektetők elkezdenek profitot realizálni, ami árzuhanást eredményez. A félelem és a pánik eluralkodik a piacon, ami tovább gyorsítja az árcsökkenést. Végül az árak stabilizálódnak, és a hosszú távú befektetők elkezdenek vásárolni, ami egy új felhalmozási szakasz kezdetét jelzi.

Miért más a mostani ciklus?

A piaci hangulat és a bitcoin árfolyama alapján azt gondolhatnánk, hogy már bőven az eufória szakaszában járunk, és lassan kezdetét veszi a visszaesés. Ám azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a felezés éppen hogy megtörtént, és a történelmi adatok alapján az emelkedés java még hátra lenne.

Bár a felezés történelmileg a bikacpiac egyik hajtóereje, a hatását a bitcoin spot ETF-ekbe való rendkívüli mennyiségű tőkebeáramlás háttérbe szoríthatja. Ezeknek az ETF-eknek, azaz tőzsdén kereskedett befektetési alapoknak a megjelenése óta ugyanis a nettó tőkebeáramlás meghaladta már a 12 milliárd dollárt. (Az amerikai piacon 2024. január 10-én engedélyezték az első ilyen eszközök kibocsátását.) Az intézményi befektetők beavatkozása, amelyet tapasztaltabb pénzügyi tanácsadók irányítanak, olyan tényezőként jelenik meg, amely potenciálisan csökkentheti a felezés hatását a piac előrevitelében.

Ez egyben azt is jelenthetné, hogy véget érhet a kriptopiac tipikus négyéves ciklusa, amely látszólag eddig a bitcoinfelezéshez kötődött. Ehelyett egy viszonylag stabilan felfelé ívelő növekedési pályára állhat a piac, ahol az ETF-ekbe történő tőkebeáramlás lenne az egyik katalizátor.

Ez a változás azt is eredményezheti, hogy a kriptopiachoz hagyományosan kapcsolódó, intenzív fellendülési és visszaesési ciklusok ellaposodnak, ami stabilabb növekedési és fejlődési környezetet eredményezhet a szektorban.

A 2024-es év egyik főszereplője kétségtelenül a bitcoin lesz tehát, ezért a Peak csapata egy külön Fintech Sparks kiadvánnyal tiszteleg a bitcoin titokzatos megalkotója, Satoshi Nakamoto előtt.