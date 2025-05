Stablecoinok – Híd a decentralizált és a hagyományos pénzügyi világ között

Piaci helyzet

​A stablecoinok 2025-ben meghatározó szereplőivé váltak a globális pénzügyi ökoszisztémának. Ehhez a piac dinamikus növekedése, az intézményi elfogadottság bővülése és a szabályozási környezet fejlődése egyaránt hozzájárult.​

A stablecoinok teljes piaci kapitalizációja 2025 tavaszára elérte a 235 milliárd dollárt, ami jelentős növekedés a 2024 eleji 132 milliárd dollárhoz képest. Április utolsó hetének végén a piacvezető továbbra is a Tether (USDT) a maga 145 milliárd dolláros kapitalizációjával, amely a teljes piac 62 százalékát teszi ki. Az USD Coin (USDC) a második 61 milliárd dolláros piaci értékkel, míg a DAI 5,3 milliárd dolláros kapitalizációval a harmadik helyre lépett elő.

Intézményi elfogadottság és vállalati integráció

A stablecoinok nemcsak a kripto-ökoszisztémában, hanem a hagyományos pénzügyi szektorban is egyre nagyobb szerepet kapnak. A PayPal például 3,7 százalékos éves hozamot kínál 2025 nyarától a PYUSD-re, ösztönözve ezzel a felhasználói elfogadottságot és a napi tranzakciókban való használatot. A Coinbase kriptotőzsde pedig eltörölte a tranzakciós díjakat a PYUSD használata esetén, tovább növelve annak vonzerejét a felhasználók körében.

A szabályozási környezet is jelentős változásokon megy keresztül.​ Az Egyesült Államok Kongresszusa jelentős előrelépést tett a stablecoinokra vonatkozó szabályozási keret kialakításában, beleértve a „Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy (STABLE) Act” elfogadását, amely célja a stablecoinok kibocsátásának és használatának szabályozása. Az Európai Unió pedig a Markets in Crypto-Assets (MiCA) rendelet 2024. decemberi hatályba lépésével már egységes szabályozási keretet biztosít a kriptoeszközök, köztük a stablecoinok számára az unióban. A rendelet célja a fogyasztóvédelem erősítése és a piaci integritás biztosítása. ​