Furcsa nyugalom honolt az elmúlt hetekben a hazai fizetőeszköz piacán. Az euróval szembeni árfolyam az elmúlt szűk egy hónap során beragadt a 392–396 közötti sávba. Ezzel együtt az árfolyam volatilitása is mérséklődött, az implikált éves volatilitás kicsivel haladja meg az 5 százalékot az euró-forint árfolyamkeresztben. Az euróval szemben utoljára átmenetileg idén májusban volt ennél alacsonyabb a volatilitás, ezt megelőzően pedig egészen az orosz–ukrán háborút megelőző évig, 2021-ig kell visszamenni, hogy az euróval szembeni volatilitásban a mostanihoz hasonló értékeket lássunk. És bár az amerikai dollárral szemben (a zöldhasú augusztusi gyengülése miatt) magasabb értékeket látunk, mindenképpen elmondható, hogy alacsony volatilitás tapasztalható jelenleg a forint piacán.

Lehetne erősebb is a forint? / Fotó: Getty Images

Pedig látható a gazdaságban és a piacokon több olyan folyamat is, amelynek erősítenie kellene a forintot. Mindjárt itt is van a már említett dollárgyengülés, ami a feltörekvő piaci devizáknak általában jót szokott tenni. A dollár esése a várt dollárkamatok csökkenésére vezethető vissza, ami ugyancsak javítja a forint pozícióit. Aztán ott van a folyó fizetési mérleg egyenlege, amely az év elején vártnál sokkal jobban alakulhat idén – ez persze nagyrészt annak a sajnálatos tényezőnek tudható be, hogy a vállalatok nem igazán ruháznak be, a háztartások pedig a vártnál is többet takarítanak meg. Ez a két folyamat a beruházás-megtakarítás egyensúlyát erőteljesen az utóbbi javára borítja fel, ez pedig definíciószerűen a fizetési mérleg jelentősen növekvő többletét okozza. Eközben az MNB továbbra is óvatos megközelítést alkalmazhat, ami miatt mi jelenleg azt valószínűsítjük, ahogy a piaci árazásokhoz képest mérsékeltebb kamatcsökkentések érkezhetnek csak idén év végéig.

A fenti tényezők mindegyike a forint mellett szól, eddig azonban nem igazán járultak hozzá a hazai fizetőeszköz jelentősebb felértékelődéséhez, legalábbis az elmúlt hetekben nem.

A forint azonban nincs egyedül ezzel. A lengyel zlotynál hasonló folyamatokat, viszonylagos stabilitást látunk, de erősödést nem igazán. Pedig a dollár gyengülése a zlotyban is erősödést kellett volna, hogy hozzon, azonban, mint látható, a régióban egyedül a cseh korona volt képes számottevőbben felértékelődni az elmúlt hetekben: