Kriptobefektetések adózása: Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a problémákat?

3. Online adókalkulátorok használata

Számos online eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek kiszámítani a kriptovalutákból származó nyereség és az ezek után fizetendő adó mértékét. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy gyorsan átlássuk, mekkora összeggel kell számolnunk az adóbevallás során. Ilyen kalkulátorok használata különösen hasznos lehet, ha többféle kriptovalutával kereskedünk, és több tranzakciónk is volt​.

4. Az adóbevallás határidejének betartása

Fontos, hogy tartsuk szem előtt az adóbevallás határidejét, és időben benyújtsuk azt. Magyarországon a kriptovalutákból származó jövedelmet az éves adóbevallásban kell jelenteni, általában a tárgyévet követő év májusáig. Az időben történő bevallás és az adó megfizetése segít elkerülni a késedelmi kamatokat és bírságokat.

5. Figyelni a szabályozás változásaira

A kriptovaluták utáni adózás folyamatosan fejlődik és változik. A nemzetközi és az uniós szabályok hatással lehetnek a magyar szabályozásra is, ezért érdemes nyomon követni az esetleges törvénymódosításokat. Ez különösen fontos lehet, ha új kriptovaluta-projektekkel vagy decentralizált pénzügyi rendszerekkel (DeFi) foglalkozunk​.

Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a problémákat? / Fotó: Shutterstock

Nem érdemes eltitkolni a nyereséget

Amennyiben nem fizetjük be a kriptovalutákból származó nyereség után járó adót, és a NAV ezt felfedezi, jelentős bírsággal kell számolni. Első lépésként bekérik a tranzakciós listát a kriptokártyákról, a centralizált kriptotőzsdéken lévő számláról, valamint a bankszámláról, hogy meghatározzák az adóelmaradás mértékét. Amellett, hogy a be nem fizetett adót behajtják, még bírságot is kiszabnak, amely alapesetben az adóhiány összegének fele. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a hiányzó adót kell megfizetni, hanem még annak a felét is büntetésként.