Sivatag után a vízözön: beindultak a banki akvizíciók

Az elmúlt évtizedben az európai bankszektor nem bővelkedett fúziókban és akvizíciókban (M&A), inkább belföldi konszolidáció és alkalmanként egy-egy nagyobb horderejű, határokon átnyúló ügylet jellemezte.

Beindultak a banki akvizíciók / Fotó: Shutterstock

A felvásárlók gyakran a gyengébb, alacsonyabb értékelésű intézményeket veszik célba, amit jól mutat a tranzakciók úgynevezett P/BV mutatója is. A P/BV a fizetett ár és az eszközök könyv szerinti értékének hányadosa: minél alacsonyabb az érték, annál olcsóbb az adott vállalat. Az európai banki tranzakciók átlagos P/BV mutatója az elmúlt évtizedben jellemzően egy alatt volt, ami az európai bankok alacsony értékelését tükrözi. Nyereségességük gyenge, a szabályozói költségek magasak.

Az elmúlt időszakban zajló akvizíciók

Az utóbbi évben viszont újra előtérbe kerültek a felvásárlások, több bank is új gazdára talált, vagy a felvásárlása folyamatban van. Az elmúlt időszakban két nagyobb, országokon átívelő tranzakció híre rázta fel az európai bankpiacot: az Eurobank akvizíciós lépései a Hellenic Bank of Cyprusban és az UniCredit bank által a Commerzbankért indított felvásárlási kísérlet. Mostani írásunkban ezekről lesz szó, valamint áttekintjük az országokon belüli fontosabb akvizíciós törekvéseket is.

Eurobank – Hellenic Bank

Az Eurobank egy sor felvásárlással jócskán növelte részesedését az egyik legjelentősebb ciprusi pénzintézetben, a Hellenic Bankban: 750 millió euróért 37,5 százalékos részesedést szerzett, így teljes tulajdonrésze 93,47 százalékra nőtt.

Az akvizíciós folyamat már korábban elkezdődött, és a mintegy 1,2 milliárd euró értékű ügylet Ciprus vállalati történelmének egyik legnagyobb tranzakciója. Az Eurobank részvényenként 4,843 eurót fizetett a mostani felvásárlásokért. Ez az akvizíció jelentős konszolidáció a ciprusi bankszektorban, átformálhatja a ciprusi banki versenyhelyzetet.

UniCredit – Commerzbank

Az UniCredit, Olaszország második legnagyobb bankja, a német Commerzbankkal való egyesülésre törekszik, ami jelentős vitákat váltott ki Európa-szerte. Az UniCredit 28 százalékra növelte részesedését a Commerzbankban, ami 9,5 százalékos közvetlen és 18,5 százalékos származtatott részesedést jelent, majd ezt követően az EKB jóváhagyását kérte, hogy ezt 29,9 százalékra növelje, melyet 2025. március közepén megkaptak.