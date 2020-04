Az első sokk után most jön a konszolidáció

koronavírus miatt kialakult vis maior helyzet a home office iránt eddig sokkal kevésbé nyitott, a személyes jelenlétre építő és a távoli munkavégzést akár teljesen elutasító vezetőket is lépéskényszerbe hozta.

Az első sokk után most következik a konszolidáció időszaka, vagyis a cégek megpróbálják reprodukálni a korábban megszokott üzletmenetet. Egy, a viszonteladói körünkben végzett kutatásunk szerint a magyar vállalkozások többsége gyorsan döntött a távmunka kiterjesztéséről és az ehhez szükséges eszközpark beszerzéséről, de a céges hatékonyság továbbra sem állt vissza a megfelelő szintre. A visszajelzésekből megállapítható, hogy az átláthatóság, az ellenőrzés és a kiberbiztonsági rendszer kialakítása a legnagyobb probléma.

A hat témakört vizsgáló kérdéssorunkban a vállalkozások képviselői a tízes skálán 4,2-es átlagszintre értékelték a távmunkára való felkészültségüket. A munkavégzéshez szükséges szoftvert többségüknél már bevezették, ugyanakkor ezek használata közel sem zökkenőmentes a mindennapokban. A beállításukhoz szükséges útmutató és támogatás nagyrészt rendelkezésre áll, de mindez egyelőre még a korai szakaszában jár, és komoly átláthatósági, hatékonysági, valamint kiberbiztonsági problémák jellemzik a távoli munkavégzést. Számos helyen az olyan alapvető online megoldásokat, mint az e-számlázó program vagy a VPN-alapú belső hálózat, most állítják be. Az átállásra fordított extra erőforrások költsége több helyen is súlyos összegekben mérhető. A korábbi években kialakított informatikai fejlettségi szint vagy a jól megválasztott IT-szolgáltató partner szakértelme most tényleg aranyat ér.

Ami a keresletet illeti, nem meglepetés, hogy a felhőszolgáltatásokkal foglalkozó viszonteladóinknál is ugrásszerűen, egyszerre nőtt meg az igény a távmunka bevezetésére, szervezésére alkalmas szoftverek iránt. Az amerikai piacon egy hét alatt tizenkétmillióval több aktív felhasználót regisztráló Microsoft Teams nálunk is berobbant. Ennek ugyanakkor az is a következménye, hogy a gyors megoldásokat kereső vállalkozásoknál nem volt idő a folyamatok alapos végiggondolására, a kiegészítő projektszervezési eszközök tesztelésére vagy az alapvető kiberbiztonsági beállítások elvégzésére. A magyar vállalkozások profilja szerint a viszonteladóink eddig kevés különbséget fedeztek fel a távmunkához való hozzáállásban: legyen szó a versenyszféráról, az önkormányzatokról vagy termelő cégekről, az elmúlt hetekben mindenki „tüzet oltott”, és az alapvető hardver- és szoftverparkját fejlesztette legalább a kötelező minimum szintjére. A következő lépcsőfok, vagyis a folyamatok finomhangolására fordítandó befektetés mértéke már attól is függ, hogy mennyi ideig áll fenn a veszélyhelyzet.

A távmunka tömeges bevezetése olyan, eddig mindennaposnak számító tevékenységeket helyezett át az online térbe, mint a mítingek szervezése, az információk gyors átadása vagy a dokumentumok tárolása és megosztása.

A mostani helyzet azt is eredményezheti, hogy az eddig szkeptikus cégvezetők is kénytelenek lesznek hozzászokni a csetprogramokhoz vagy a nyomtatott dokumentumtárat felváltó felhőalapú fájlmegosztó rendszerekhez. Eddig az üzletemberek és az informatikai szakemberek nagy része is ragaszkodott a hardveralapú adattárolókhoz, szerverekhez, mivel fizikai létük a szemükben egyfajta garanciát nyújt az adatok védelmére és a rendszerek működőképességére. A nem látható felhővel kapcsolatosan a kelleténél nagyobb volt a bizalmatlanság, holott az adatokat a felhőben is fizikai eszközökön, óriási területű és kiemelten őrzött szerverfarmokon tárolják. A jelenlegi helyzet pozitív hozadéka lehet, hogy a most ideiglenesen bevezetett megoldások magasabb szintre emelik a vállalkozások informatikai fejlettségét, és néhány jól működő gyakorlat hosszabb távon is beépül a cégek üzletmenetébe.