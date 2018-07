BLOCHAMPS Személyre szabott figyelmet követelnek a szolgáltatók a tanácsadó cégtől

Más szerkezetük lesz 2020-ra a hazai privátbankoknak

A szűkülő piacon a gyors, egyedi igények teljesítését is felvállaló tanácsadóitréning-szolgáltatásokkal lehet fennmaradni – véli Karagich István. A Blochamps Capital ügyvezetője szerint a kamatkörnyezet, a szabályozói szigorítás és a digitalizáció is nagy kihívás a piaci szereplőknek – és az őket kiszolgáló tanácsadó cégeknek is.