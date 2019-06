Sikerre érett a startup-ökoszisztéma

Az MFB csoporthoz tartozó Hiventures kétéves kockázatitőke-befektetési piaci jelenléte alatt csaknem megduplázódott a hazai startupok száma. Kisgergely Kornél, a Hiventures vezérigazgatója szerint a következő egy-két évben egyre több nemzetközi befektető jelenik meg a magyarországi piacon.

A Hiventures milyen hatással volt eddig a magyar startup-ökoszisztémára?

Az elmúlt években nagy fejlődés látszott ezen a területen, létrejött a szükséges infrastruktúra, az inkubátorok, a mentorhálózat, és már a finanszírozás is meg van oldva. Befektetési programjaink már a kezdeti fázisban fel tudnak karolni ötleteket, és akár a nemzetközi piacra lépésig tudják finanszírozni a csapatokat. Amikor elkezdtük a tevékenységünket, kevés startup volt Magyarországon, a jelenlétünkkel nagyjából megduplázódott a számuk, mert sokan a mi finanszírozásunk segítségével váltak lelkes csapatból céggé. Körülbelül nyolcszáz startup lehet ma a hazai piacon.

Mely ágazatok a legnépszerűbbek a magyar startupvilágban, és ez mennyire illeszkedik a nemzetközi trendekbe?

Az egészségtudományban és az arra épülő megoldásokban erősek vagyunk. E területé a legnagyobb arány a portfóliónkban is, pedig nincsenek iparági fókuszaink. A kockázati tőkének globálisan is az egészségügy az egyik fő befektetési célpontja, vagyis a portfóliónk követi a nemzetközi trendeket. A második legnagyobb súly a marketplace startupoké. A kereskedelem jelentős része tolódik az internetre, ami bár tegnap kezdődött, még mindig vannak lemaradásban lévő, jó üzleti lehetőséget jelentő szegmensei. A harmadik nagy csoport a médiával kapcsolatos innovációké, a marketingeszközök terén ugyanis nagy változások zajlanak. Viszont nagy meglepetésre elmaradásban vagyunk a pénzügyi innovációk és technológiák terén. A globális trendhez képest kevés fintech startuppal találkozunk. Pedig ennek Magyarországon is van divatja, a területen a bankok is nagyon erősen jelen vannak az inkubátoraikkal.

