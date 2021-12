Az innovatív terápiák fejlődésének köszönhetően a következő évtizedben több betegségcsoport gyógyításában is forradalmi újítások várhatóak, és leginkább a daganatos, a ritka, valamint a mentális betegségek esetén számíthatunk áttörésre – derül ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) és V4-es partnerszervezeteinek közös, a régiós innovatív gyógyszervállalatok vezetőinek körében végzett kutatásából.

Fotó: Shutterstock

A fejlődést biztosítja, hogy a kutatás-fejlesztés a következő években is az innovatív gyógyszeripar leginkább kiemelt üzleti területe lesz a megkérdezettek szerint. Az eredmények arra is rávilágítottak, hogy az innovatív terápiák társadalombiztosítási befogadásának felgyorsítása mellett a régióban fejlesztésre szorul a betegek képviselőinek részvétele a gyógyszertámogatási döntések meghozatalában.

Az Innovatív Gyógyszeripari Körkép 2021-es felmérést a régiós és nemzetközi folyamatokra egyaránt rálátó, visegrádi országokban működő fejlesztésorientált gyógyszergyártó vállalatok topvezetőinek körében végezték el.

Az innovatív gyógyszerek fejlődésének köszönhetően a rákos megbetegedések 5 évnél hosszabb túlélési aránya 15 év alatt 41 százalékkal nőtt világszerte – mondta Dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója. A számok egyértelműen azt mutatják, hogy az új terápiák egyre hatékonyabbak, ezért is fontos, hogy ezekhez a magyar betegek is minél gyorsabban hozzájuthassanak. Egy súlyos betegség esetén minden nap számít, ezért lenne fontos az innovatív terápiák társadalombiztosítási befogadásának felgyorsítása, és a jelenlegi túlbürokratizált rendszer egyszerűsítése. Ezen a téren a pandémia okozta helyzet minden országban komoly erőfeszítéseket igényelt, azonban a magyarországi folyamatokat különösen lelassította. Mint azt az AIPM igazgatója kiemelte, magyar betegek tízezrei számára lenne kulcsfontosságú lépés, hogy az egyébként meglévő szakmai konszenzus tényleges döntéssé váljék, és a várakozó innovatív terápiák még az idén társadalombiztosítási keretek között elérhetővé váljanak a magyar betegek számára is.

Az Innovatív Gyógyszeripari Körképben megkérdezettek válaszaiból kiderült, hogy a vakcinák jelentős fejlődésére is számítanak a válaszadók, ami előrevetíti azt is, hogy a jövőben könnyebben, hatékonyabban kezelhetőek lesznek a koronavírushoz hasonló járványok.

Leginkább óvatosak az emésztőszervi betegségekkel kapcsolatban voltak a megkérdezettek, közülük is elsősorban a csehországi vállalatvezetők, tehát az eredmények alapján összességében ezen a területen nem várnak feltétlenül komoly fejlődést a következő években. A régiós összehasonlításból az is kiderült, hogy a hazai innovatív gyógyszervállalatok vezetői az átlagnál valamivel optimistábbak a legtöbb betegségcsoport terápiájának fejlődésével kapcsolatban.

Az innovatív gyógyszeripar a leginkább jövőorientált szektor

A régiós kutatás azt is vizsgálta, hogy melyik üzleti területek lesznek fontosak a következő 5 évben az innovatív gyógyszeriparban. Az eredmények azt mutatják, hogy a gyógyszeripar, mint a jelenleg is leginkább jövőorientált szektor továbbra is kiemelten kezeli majd a kutatás-fejlesztést. A megkérdezett vállalatvezetők ugyanis az üzleti területek közül a kutatás-fejlesztés mellett az új terápiákat (például gén- vagy sejtterápiák) és a big data elemzést emelték ki leghatározottabban.

A magyarországi válaszadók a big data elemzésről és a távdiagnosztikáról gondolják az átlagnál erőteljesebben, hogy a jövőben fontos üzleti területek lesznek. A szlovákiai válaszadók a többiekkel összehasonlítva az e-egészségügyi megoldásokat emelték ki határozottabban, míg a lengyelországiak a másoknál is hangsúlyozott kutatás-fejlesztés, valamint új típusú terápiák mellett a gyógyszergyártást értékelték magasabb fontosságúra a jövőben.