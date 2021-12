A társaság közlése szerint a Budapest legidősebb kávéházának tartott, 134 éves vendéglátóhelyre szóló, 2021 decemberétől életbe lépő bérleti szerződést az Özyer csoporttal már alá is írták, céljuk pedig nem más, mint Budapestet a kávéházak fővárosává tenni.

Az Eventrend Grouphoz tartozik a Gundel étterem, a New York kávéház, a Spoon The Boat, a Főőrség kávéház, a Városliget Café, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna és a Müpa cateringszolgáltatása, emellett öt vidéki hotel és 11 rendezvényhelyszín is.