Német és belga nem a befagyasztott orosz vagyon elkobzására: tartsuk meg az aranytojást tojó tyúkot

Németország és Belgium ellenzi a befagyasztott orosz vagyon elkobzását. A két kormányfő, Friedrich Merz és Bart De Wever berlini sajtókonferenciáján világossá tette, hogy ez jogilag problémás lépés lenne, ráadásul messzemenő következményekkel járna, mert más országokat is arra ösztönözne, hogy kivonják a tőkéjüket a kontinens bankjaiból. Merz tudja, miről beszél, mivel korábban vállalati joggal foglalkozott.

Bart De Wever és Fridrich Merz tisztában van vele, milyen következményekkel járna a befagyasztott orosz vagyon elkobzása / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az ukrajnai invázió miatt Oroszországra kiszabott szankciók részeként az Európai Unió mintegy 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyont fagyasztott be, amelynek a zömét a belgiumi székhelyű elszámolóház, az Euroclear őrzi, emlékeztetett tudósításában a Deutsche Welle.

A vagyon kamatait Brüsszel Ukrajna támogatására fordítja, Kijev sürgetése ellenére azonban az elkobzásáról még nem döntött. Ezt ugyanis több tagállam és az Európai Központi Bank (EKB) is vehemensen ellenzi, éppen a következmények miatt.

A Reuters tudósítása szerint Merz május közepén már közölte, hogy ezt a lépést csak abban az esetben lennének hajlandóak támogatni, ha az jogilag lehetséges lenne – de nem az. Akkor is figyelmeztetett azonban az európai pénzpiacokat fenyegető veszélyekre.

A lépés az euró tartalékvaluta státuszát is kockáztatná.

Maradjon a befagyasztott orosz vagyon, ahol van

De Wever szerint a vagyonnak egyelőre az Euroclear őrizete alatt kell maradnia. „Tudom, hogy vannak kormányok, amelyek megpróbálják lefoglalni ezt a pénzt. De szeretnék figyelmeztetni, hogy ez jogilag nem olyan egyszerű” – hangsúlyozta Merzcel közös keddi berlini sajtótájékoztatóján.

Az Euroclear őrzi a vagyon zömét / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

De Wever szerint az eszközök között vannak olyan, jogi mentességet élvező alapok is, amelyek az orosz központi banktól származnak, ami azt jelenti, hogy bármilyen politikai döntés, amely ezek lefoglalását célozza, súlyos következményekkel járhat.

„Más országok is kivonják állami alapjaikat. Ez rendszerszintű következményekkel jár, és jogi szempontból is nagyon veszélyes. Úgy gondolom, hogy ezeket az állami alapokat befagyasztva kell tartanunk” – tette hozzá.