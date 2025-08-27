Megéri a lakástakarék? A szakértő válaszol!

Elavult konstrukcióvá váltak a lakástakarékok. Ennek oka főként a rugalmatlanság, valamint az állami támogatások hiánya. A Bizosdöntés pénzügyi szakértője szerint ennek a megtakarítási formának is igazodnia kell az új trendekhez, különben nem lesz életképes választás.
Gergely Péter szerint ma már sokkal gyorsabban zajlanak az események az ingatlanpiacon. A sok állami támogatott hitel mellett már nem életszerű, hogy 5–10 éves távra kössük le a pénzünket, hiszen sosem tudhatjuk, mikor jelentenek be egy olyan támogatott programot, ami miatt hamarabb realizálódik a lakáscélunk. Erre jó példa az Otthon Start 3 százalékos hitel, ami hetek alatt kavarta fel az ingatlanpiacot Magyarországon.
Sokan, akik négy hónapja nem gondolkoztak ingatlanvásárlásban ma már ott vannak a lakáspiacon. Egy többéves lakástakarék így nem életszerű lehetőség a megtakarításhoz. Ráadásul az infláció és az ingatlanárak emelkedése felzabálja ezt a megtakarítási formát, az ügyfél mire a pénzéhez jut, már nem biztos, hogy nagy hasznot húzhat az évekig tartó kuporgatásból.
Annyi biztos, hogy a lakástakarék azoknak jó konstrukció, akik nem értenek a befektetésekhez és kell valamilyen ösztönző a spóroláshoz. A lakástakarék egy állandó befizetéssé válik, így a lakosság szoktathatja magát hozzá, hogy havi rendszerességgel rakjon félre pénzt.
Ezeknek a szerződéseknek a legfontosabb az lenne, hogy az állam támogassa meg a befizetéseket, hogy a befektetés jobban őrizze az értékét. Emellett a szolgáltatóknak is rugalmasabbnak kell lenniük. Előnyös lenne, hogy ha optimalizálnák a folyamatokat abban az esetben, hogy egy ügyfél idő előtt törné fel a lakástakarékot, ha éppen sürgősen pénzre van szüksége. A feltört számlák sok kamatbónusztól esnek el, így az ügyfelek is nehezebben köteleződnek el, hiszen manapság hamarabb jelentkezhet a lakáscél, mint a 2010-es évek első felében.
