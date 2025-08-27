Deviza
EUR/HUF396.83 +0.16% USD/HUF341.18 +0.24% GBP/HUF460.41 +0.37% CHF/HUF424.99 +0.34% PLN/HUF93.01 0% RON/HUF78.31 -0.03% CZK/HUF16.18 +0.14% EUR/HUF396.83 +0.16% USD/HUF341.18 +0.24% GBP/HUF460.41 +0.37% CHF/HUF424.99 +0.34% PLN/HUF93.01 0% RON/HUF78.31 -0.03% CZK/HUF16.18 +0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,232.11 -0.88% MTELEKOM1,954 -0.2% MOL2,966 +0.75% OTP30,010 -1.77% RICHTER10,520 -1.5% OPUS578 +0.87% ANY7,940 0% AUTOWALLIS162 -0.61% WABERERS5,240 -0.38% BUMIX9,270.74 +0.29% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,158.05 -1.15% BUX104,232.11 -0.88% MTELEKOM1,954 -0.2% MOL2,966 +0.75% OTP30,010 -1.77% RICHTER10,520 -1.5% OPUS578 +0.87% ANY7,940 0% AUTOWALLIS162 -0.61% WABERERS5,240 -0.38% BUMIX9,270.74 +0.29% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,158.05 -1.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lázár János vasútfejlesztés
német gazdaság
migrációs válság
Willkommenskultur
Lázár János
Friedrich Merz

Lázár János kíméletlenül helyrerakta Németországot: „Merz kancellár végre beismerte, el*úrták, nem kicsit, nagyon"

A német Willkommenskultur kudarca nemcsak Berlin, hanem Budapest számára is súlyos probléma. Lázár János értékelése szerint a jövő évi választás tétje a szuverén magyar politika megőrzése.
VG
2025.08.27., 20:15

Friedrich Merz kancellár hétvégi beismerése nem csak Németország számára fontos: a Willkommenskultur kudarca Magyarország politikai és gazdasági érdekeit is érinti. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a tanulság világos: Magyarországnak meg kell tartania saját útját, miközben a keleti és nyugati kapcsolatait egyaránt erősíti.

Lázár János vasútfejlesztés
Lázár János értékelése szerint a jövő évi választás tétje a szuverén magyar politika megőrzése / Fotó: Bús Csaba

A miniszter a Facebookon leszögezte: hétvégén Merz végre nyílt vallomást tett, hogy a német migrációs politikát „el*úrták, nem kicsit, hanem nagyon”. Az a modell, amelyre éveken át nyugati liberális elit erőltette a Willkommenskultur eszméjét, társadalmi feszültségeket, gazdasági visszaesést és no-go zónák szaporodását eredményezte. A német jóléti állam megrendült, és a kontinens legerősebb gazdasága is egyre kevésbé versenyképes.

Lázár János: a német kudarcot mi sem ússzuk meg

Magyarország számára mindez nem elméleti probléma: a német gazdaság gyengülése közvetlen hatással van a magyar iparra és jólétre. Lázár szerint ezért elengedhetetlen, hogy Budapest – miközben fenntartja szoros kapcsolatait Németországgal – folyamatosan erősítse keleti gazdasági és politikai együttműködését is.

Szerinte a probléma nem Németország népével van, hanem a liberális elit döntéseivel, amely a kancellárokat és kormányokat is a politikai korrektség rabjává tette. Most azonban egyre több európai politikus és szavazó ébred rá, hogy a kontinens megerősítéséhez a hagyományos értékekhez való visszatérésre van szükség.

Lázár szerint a Merz-féle vallomás korszakhatárt jelenthet, de Magyarország feladata, hogy a brüsszeli nyomás ellenére megőrizze saját útját. A tét a jövő évi választáson is ez: erős, szuverén és pragmatikus politikát tartani, miközben a Nyugattal és a Kelettel is egyaránt együttműködünk.

A német kancellár nyilvános önkritikát gyakorolt; sokkal nehezebb helyzetben van a német gazdaság, mint várta

A német kancellár beismerte, hogy a gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van, mint várta. Friedrich Merz bízik a gazdaságélénkítő intézkedésekben, ugyanakkor elismerte, hogy a tizenöt százalékos amerikai vámok újabb terheket rónak a német gazdaságra.

 

Világrend

Világrend
652 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Németország

Az oroszok szétlőtték az ukrán óriás-repülőgépet, most a gyártója hatalmas építkezésbe kezd: örülnek a németek

A projekt 2027-re készül el, és új korszakot nyit az orosz agresszió után Németországba települt légitársaság számára.
2 perc
Németország

Árat emel szeptembertől a Coca-Cola: erre jobb, ha a magyarok is figyelnek – ennyivel lesz drágább a Fanta és a Sprite is

A vállalat az energia és a munkaerő költségeinek növekedésére hivatkozik, miközben a cukor árának esése nem tudja ellensúlyozni a nyomást.
2 perc
migrációs válság

Lázár János kíméletlenül helyrerakta Németországot: „Merz kancellár végre beismerte, el*úrták, nem kicsit, nagyon"

A német Willkommenskultur kudarca nemcsak Berlin, hanem Budapest számára is súlyos probléma.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu