Lázár János kíméletlenül helyrerakta Németországot: „Merz kancellár végre beismerte, el*úrták, nem kicsit, nagyon"

Friedrich Merz kancellár hétvégi beismerése nem csak Németország számára fontos: a Willkommenskultur kudarca Magyarország politikai és gazdasági érdekeit is érinti. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a tanulság világos: Magyarországnak meg kell tartania saját útját, miközben a keleti és nyugati kapcsolatait egyaránt erősíti.
A miniszter a Facebookon leszögezte: hétvégén Merz végre nyílt vallomást tett, hogy a német migrációs politikát „el*úrták, nem kicsit, hanem nagyon”. Az a modell, amelyre éveken át nyugati liberális elit erőltette a Willkommenskultur eszméjét, társadalmi feszültségeket, gazdasági visszaesést és no-go zónák szaporodását eredményezte. A német jóléti állam megrendült, és a kontinens legerősebb gazdasága is egyre kevésbé versenyképes.
Magyarország számára mindez nem elméleti probléma: a német gazdaság gyengülése közvetlen hatással van a magyar iparra és jólétre. Lázár szerint ezért elengedhetetlen, hogy Budapest – miközben fenntartja szoros kapcsolatait Németországgal – folyamatosan erősítse keleti gazdasági és politikai együttműködését is.
Szerinte a probléma nem Németország népével van, hanem a liberális elit döntéseivel, amely a kancellárokat és kormányokat is a politikai korrektség rabjává tette. Most azonban egyre több európai politikus és szavazó ébred rá, hogy a kontinens megerősítéséhez a hagyományos értékekhez való visszatérésre van szükség.
Lázár szerint a Merz-féle vallomás korszakhatárt jelenthet, de Magyarország feladata, hogy a brüsszeli nyomás ellenére megőrizze saját útját. A tét a jövő évi választáson is ez: erős, szuverén és pragmatikus politikát tartani, miközben a Nyugattal és a Kelettel is egyaránt együttműködünk.
A német kancellár nyilvános önkritikát gyakorolt; sokkal nehezebb helyzetben van a német gazdaság, mint várta
A német kancellár beismerte, hogy a gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van, mint várta. Friedrich Merz bízik a gazdaságélénkítő intézkedésekben, ugyanakkor elismerte, hogy a tizenöt százalékos amerikai vámok újabb terheket rónak a német gazdaságra.
