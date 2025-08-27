Deviza
Antonov An-3
Németország
ukrán repülőgép
Lipcse

Az oroszok szétlőtték az ukrán óriás-repülőgépet, most a gyártója hatalmas építkezésbe kezd: örülnek a németek

A projekt 2027-re készül el, és új korszakot nyit az orosz agresszió után Németországba települt légitársaság számára. Az Antonov Logistics Salis Lipcsében épít karbantartóhangárt, amely a NATO-programhoz kapcsolódó szállításokat és az ukrán óriásgépek működését szolgálja majd.
VG
2025.08.27., 21:36

Az ukrán Antonov vállalat németországi leánycége, az Antonov Logistics Salis GmbH bejelentette, hogy 24 ezer négyzetméteres karbantartóhangárt épít a lipcsei repülőtéren – értesült az Interfax.

An Antonov brings to Barcelona one of the sailboats that will participate in the Americas Cup 2024
Az Antonov Logistics Salis Lipcsében épít karbantartóhangárt, amely a NATO-programhoz kapcsolódó szállításokat és az ukrán óriásgépek működését szolgálja majd / Fotó: NurPhoto via AFP

Az előkészítő munkálatok már elindultak, az átadást 2027-re tervezik. A bázis jelentősége azután nőtt meg, hogy az orosz invázió következtében Ukrajna légibázisai – köztük a hosztomeli Antonov-bázis – súlyos károkat szenvedtek, és több ikonikus gép, például a világ legnagyobb teherszállítója, az An-225 Mrija is megsemmisült.

A lipcsei repülőtér közleményében azt írta: 

a beruházás nemcsak az Antonovval való együttműködés újabb mérföldköve, hanem erősíti a reptér szerepét is, amely Németország második legnagyobb áruszállítási központjának számít.

Az Antonov Airlines flottája jelenleg főként az An-124 Ruslanokra támaszkodik. Ezek közül öt gépet sikerült Ukrajnából Németországba menekíteni, egyikük tavaly júliusban esett át egy nagyobb modernizáción, és Kijevből Lipcsébe szállították.

Feltámad az Antonov

A háború miatt Ukrajna elveszítette saját repülési infrastruktúrájának nagy részét, így az Antonov működésének súlypontja Németországba került át. A lipcsei hangár lehetővé teszi, hogy a flotta hosszú távon is üzemben maradjon, és az Antonov megőrizze kulcsszerepét a NATO logisztikai programjaiban és a globális légi áruszállításban.

Vizsgálják a Mrija megsemmisülését, az oroszok kezére játszhatták az óriásgépet

A történtek jogilag hivatali kötelességszegésnek, sőt külföldi katonai hatalommal való együttműködésnek minősülnek.

 

11873 cikk

 

 

2 perc
Németország

Az oroszok szétlőtték az ukrán óriás-repülőgépet, most a gyártója hatalmas építkezésbe kezd: örülnek a németek

A projekt 2027-re készül el, és új korszakot nyit az orosz agresszió után Németországba települt légitársaság számára.
2 perc
Németország

