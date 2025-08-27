Az oroszok szétlőtték az ukrán óriás-repülőgépet, most a gyártója hatalmas építkezésbe kezd: örülnek a németek

Az ukrán Antonov vállalat németországi leánycége, az Antonov Logistics Salis GmbH bejelentette, hogy 24 ezer négyzetméteres karbantartóhangárt épít a lipcsei repülőtéren – értesült az Interfax.
Az előkészítő munkálatok már elindultak, az átadást 2027-re tervezik. A bázis jelentősége azután nőtt meg, hogy az orosz invázió következtében Ukrajna légibázisai – köztük a hosztomeli Antonov-bázis – súlyos károkat szenvedtek, és több ikonikus gép, például a világ legnagyobb teherszállítója, az An-225 Mrija is megsemmisült.
A lipcsei repülőtér közleményében azt írta:
a beruházás nemcsak az Antonovval való együttműködés újabb mérföldköve, hanem erősíti a reptér szerepét is, amely Németország második legnagyobb áruszállítási központjának számít.
Az Antonov Airlines flottája jelenleg főként az An-124 Ruslanokra támaszkodik. Ezek közül öt gépet sikerült Ukrajnából Németországba menekíteni, egyikük tavaly júliusban esett át egy nagyobb modernizáción, és Kijevből Lipcsébe szállították.
A háború miatt Ukrajna elveszítette saját repülési infrastruktúrájának nagy részét, így az Antonov működésének súlypontja Németországba került át. A lipcsei hangár lehetővé teszi, hogy a flotta hosszú távon is üzemben maradjon, és az Antonov megőrizze kulcsszerepét a NATO logisztikai programjaiban és a globális légi áruszállításban.
Vizsgálják a Mrija megsemmisülését, az oroszok kezére játszhatták az óriásgépet
A történtek jogilag hivatali kötelességszegésnek, sőt külföldi katonai hatalommal való együttműködésnek minősülnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.