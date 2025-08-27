Ebből nagy baj lesz: Putyin végérvényesen nemet mondott Trumpnak, így nem lesz béke Ukrajnában – nem erről volt szó

Bár Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója után reménykedni lehetett, hogy közeledtek valamelyest az álláspontok, most úgy tűnik, mégsincs annyira közel az orosz-ukrán háború vége. Oroszország ugyanis szerdán elutasította annak a lehetőségét, hogy európai békefenntartó erők menjenek Ukrajnába a háború lezárása után.

Vlagyimir Putyin (b) és Donald Trump (j) még nem jutottak teljes megállapodásra / Fotó: AFP

A Politico szerint ez éles fordulat ahhoz képest, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke korábban arról beszélt, hogy Putyin elfogadna egy ilyen megoldást a békemegállapodás részeként. Szerdai sajtókonferenciáján a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov kijelentette, hogy Moszkva nem támogatja ezt az ötletet, nem is szeretne erről tárgyalni. Megjegyezte, hogy a NATO az elmúlt negyed évszázadban történt keleti bővítése az egyik alapvető oka volt Oroszország 2022-es ukrajnai inváziójának.

Peszkov mostani kijelentései kétségbe vonják Trump korábbi állítását, miszerint Putyin nyitott lenne egy európai vezetésű békefenntartó misszióra.

A Kreml mostani bejelentése nem könnyíti meg a tárgyalásokat, ugyanis Ukrajna a nyugati támogatású biztonsági garanciákat tette minden megállapodás központi elemévé, Kijev szerint ugyanis ez lehet az egyetlen garancia arra, hogy Oroszország rövid időn belül ne indítson újabb háborút.

Putyin és Zelenszkij tárgyalása is távolinak tűnik

Bár az orosz-ukrán béke feltételeinek és garanciák kidolgozása felgyorsult az európai vezetők augusztus 18-i, Fehér Házban tett látogatása óta, azóta azonban nőtt a bizonytalanság, mivel Moszkva eddig még nem volt hajlandó nyíltan elkötelezni magát a béketárgyalások mellett. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a washingoni csúcs másnapján arról beszélt, hogy bármilyen csúcstalálkozót lépésről lépésre, fokozatosan, a szakértői szintről indulva, majd az összes szükséges szakaszon átmenve kell előkészíteni. És egyelőre még azt sem lehet tudni, hogy sor kerül-e a közeljövőben Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozójára.

Moszkva közben közzétette saját követeléseit, többek között azt, hogy Kijev adjon át több területet Kelet-Ukrajnában. Volodimir Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy Ukrajna nem adja át a keleti Donbasz régiót, mivel álláspontja szerint az Putyin számára ugródeszkát jelentene egy jövőbeli újabb invázióhoz.