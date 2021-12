Sokkal rugalmasabb lett a hazai munkaerőpiac az elmúlt években, ennek nyomán pedig nagyot nőtt az atipikus foglalkoztatási formák száma Magyarországon – mondta VG-nek Karácsony Zoltán, a HR Portal álláspiaci szakértője. A szakember szerint a korábbi egyszerűsített foglalkoztatás, a kölcsönzés, a részmunkaidő mellett legújabban megjelentek a nyugdíjas szövetkezetek, az idén pedig már az első kismama-szövetkezetek is.

A koronavírus-járvány hatása és az arra adott munkaadói válasz a távmunkában is áttörést hozott, ami szintén növeli az álláspiac rugalmasságát. Ezzel együtt a szakértő hangsúlyozta, hogy a távmunka egyértelmű és pontosabb szabályozására lenne szükség, vagyis itt még van dolga törvényhozónak.

Karácsony Zoltán azt is hozzáfűzte, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás Magyarországon egyelőre kevésbé van elterjedve, Nyugat-Európával összevetve továbbra is nagy a lemaradásunk, igaz, ez így van az egész kelet-közép-európai térségben, a régió minden országában 10 százalék alatti az aránya. Hollandiában például minden második dolgozó részmunkaidős.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi, idei harmadik negyedéves adatai szerint mindössze 248 ezren tartoztak ebbe a kategóriába, vagyis az összes foglalkoztatott 5,3 százaléka. A járvány nyomán már látható minimális elmozdulás, ugyanis néhány tízezer fővel nőtt a nyolc óránál kevesebbet dolgozók száma. A szakértő ezt azzal magyarázta, hogy Magyarországon önmagában a részmunkaidős foglalkoztatásból nem lehet megélni, az így szerzett jövedelem nagyon csekély mértékben járul hozzá a családi bevételekhez.

Nálunk ráadásul nem ritka, hogy kisvállalkozások teljes munkaidőst jelentenek be négy-hat órásra, hogy ezzel is csökkentsék közterheiket, tehát a valódi részmunkaidősök aránya még ennél is kisebb is lehet