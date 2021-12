Gyárleállásokhoz vezethet az építőanyag-gyártóknál a rekordszintű energiaár-emelkedés, ami az építőiparban olyan mértékű költségnövekedést és ellátási problémákat okozhat, amit meg sem közelítenek a tavalyi és idei alapanyag-ellátási gondok – mondta a VG-nek Járomi Judit, a legnagyobb európai tetőcserépgyártó cégcsoport, a Terreal-Creaton magyarországi cégének, a Creaton South-East Europe (SEE) Kft.-nek az ügyvezetője.

A villamosáram-költségük 100 százalékkal lesz magasabb, a földgázbeszerzés pedig 30–50 százalékkal kerül többe, mint egy éve, miközben a szén-dioxid-kvóta ára is megduplázódott. Mindezek ellenére a Creaton SEE Kft. nem tervezi a gyártás leállítását a lenti egységeiben

– tette hozzá az ügyvezető.

Mivel mindeközben az energia folyamatosan és drasztikusan tovább drágul, szerinte az építési termékek piacán az önköltség emiatt olyan mértékben megemelkedhet, amit már nem lehet majd érvényesíteni a fogyasztói árakban, mert a végfelhasználók nem fizetik meg.

Egy esetleges krízis reális lehetőségével a gyártók csak nemrég, szeptemberben szembesültek, azóta már a legrosszabb forgatókönyvekbe is belelapoztak, és nem csak az építőanyagok és az építési termékek gyártásánál.

Ez az ágazat a legnagyobb energiaigényűek közé tartozik, ezért a Creaton magyarországi kerámiacserép-gyártó üzemében is további energiahatékonyság-növelő beruházásokra készülnek, párhuzamosan a termelési kapacitás bővítésével, miután az építőipari termelés évek óta két számjegyű növekedést produkál Magyarországon.

A konjunktúra tartósnak és számottevő mértékűnek ígérkezik, a Creaton Lentiben működő üzemének új egységét a múlt hónapban adták át. Az 1,17 milliárd forintos, negyedrészt államilag támogatott beruházás révén csaknem 42 millió cserép előállítására lett képes a gyár. A Lentiben épült üzem jelentős részben robotizált, a 230 dolgozót a régiós átlag felett fizetik meg, ezért a fluktuáció a 2004-es és a 2008-as gyárépítés óta alig 1 százalék csupán. Pedig a közeli országhatárok miatt jókora elszívó hatása van az euróban fizető szlovén, osztrák és horvát cégeknek is.

A 11 országot ellátó Creaton SEE Kft. 73 százalékban exportra termel, a tavalyi 14,5 milliárd forintos árbevételének csaknem egyharmadát adó magyar piac bővülése uniós átlag feletti, idén 25 százalékos mértékű lehet – mondta Járomi Judit, hangsúlyozva a kormányzat keresletélénkítő intézkedéseinek jótékony hatását. A magyarországi forgalom 65 százaléka a felújítási piacról származik, az új építkezések aránya szignifikánsan nem nőtt, de nem is csökkent az idén. A Creaton nagyon erős a felújítási piacon, a köz- és magánépületek aránya a megrendeléseikben 80-20 százalékot tesz ki. Az uniós pénzekkel is támogatott műemlék-felújítások, középület-korszerűsítések, az önkormányzati intézmények, a templomfelújítások, a sportcsarnokok és tanuszodák, vagyis mindazok a nagy projektek, amelyek rekonstrukciója épp most zajlik, jókora keresletet generáltak.

A Creaton lenti gyárai az év 365 napján, négy műszakban, folyamatosan, százszázalékos kihasználtsággal működnek, a potenciális kapacitásbővítés terveit azonban az energiapiaci krízis kérdésessé teheti.

Ördögi kör, de az egyre égetőbb energiahatékonysági beruházások is pont az energiaárak emelkedése által okozott finanszírozási problémák miatt hiúsulhatnak most meg az ágazatban

– foglalta össze a rendkívül aggasztó helyzetet Járomi Judit.