Benne van a levegőben, hogy jövőre több szálloda csődjére és bezárására számítani lehet

– mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke az Inforádiónak.

„Az ősz egyértelműen jobb volt, mint a tavalyi évben, a szeptember és az október nagyon erősen sikerült árbevétel és forgalom szempontjából is. Novemberben viszont már megtorpanás látszik, elmaradtak a külföldi vendégek is Németország, Ausztria és Szlovákia döntései nyomán. A belföldi vendégek még utaznak, de ott is érezhető a visszafogottság” – ismertette Baldauf Csaba, az MSZÉSZ elnöke.

Fotó: TREVOR ADELINE/CAIA IMAGE/SCIENC / AFP

Az elnök szerint tömeges halasztási-lemondási hullám indult a szokásos év végi rendezvények tekintetében, csak az alacsonyabb létszámú eseményeket fogják megtartani. Baldauf bízik benne, hogy ezeket már nem mondják le, mert komoly pénzügyi támaszt jelent az éttermek és szállodák számára a céges karácsonyi partik és újévi összejövetelek is.

Az MSZÉSZ elnök szerint a szállodavezetőknek a költségek elszabadulása is komoly gondot okoz, a negyedik hullám miatt bevételcsökkenés is. Drágult az energia, az élelmiszer, és beszállítók is árat emeltek. A felsorolt körülmények újabb komoly veszteségekkel járhatnak együtt a szektorban. Több szálloda is csődbe mehet.

Benne van a levegőben a bezárások veszélye is, a jövő évben jó pár szállodai csődre és bezárásra lehet számítani

– mondta Baldauf Csaba. Mondta mindezt azzal együtt, hogy a hitelmoratórium miatt még nem teljesen látják át, hogy a vállalkozásaik milyen fittségben vannak.