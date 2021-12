Okozhat némi fejvakarást a minimálbér és a garantált bérminimum januárban életbe lépő emelése a magyar nagyvállalatoknál, de a VG körkérdésére adott válaszokból kiderült, hogy az emelkedő bérköltségek ellenére sem terveznek létszámleépítést, inkább máshogy gazdálkodják ki a pluszköltséget.

Mint ismert, hosszas tárgyalások után, november elején állapodott meg a kormány a munkáltatókkal a minimálbér 200 ezer és a garantált bérminimum 260 ezer forintra emeléséről. Az előbbiből kedvezmények nélkül nettó 133 ezer forint marad a munkavállalóknál, az utóbbi pedig, szintén kedvezmények nélkül, nettó 172 900 forintos fizetésnek felel meg. A januártól életbe lépő megállapodásért cserébe a kormány összesen 2,5 százalékkal csökkenti a szociális hozzájárulási adót, eltörli az 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulást, a kisvállalati adót (kiva) pedig 12 százalékról 10-re mérsékli.

A VG a megállapodással kapcsolatban megkeresett három nagyvállalatot, arról érdeklődve, hogyan érinti őket a változás, miként tudják majd kigazdálkodni a megnövekedő bérköltséget.

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint folyamatosan figyelemmel kísérik a jogszabályváltozásokat, és eleget tesznek majd az azokban foglaltaknak. „A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos kormányzati döntésekről egyelőre csak a híradásokból értesültünk, az erről szóló jogszabály még nem jelent meg. Társaságunk a rendelkezésre álló információk alapján természetesen megkezdte a szükséges számítások elvégzését a tervezett jogszabályváltozások BKM-re gyakorolt hatása kapcsán. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a BKM esetében a tervezett jogszabályváltozások semmilyen formában nem érintik hátrányosan a munkavállalókat, tekintettel arra, hogy a társaság sem létszámleépítést, sem juttatáscsökkentést nem tervez a költségnövekedés ellensúlyozására” – írta válaszában a BKM.

A MÁV-Volán csoport a VG-nek azt írta: mintegy 2,6 milliárd forintnyi bérköltség-növekedést okoz a bérminimumok emelkedése. „A minimálbér emelése a munkavállalóink kevesebb mint 1 százalékát, a garantált bérminimum emelése a munkavállalóink 13 százalékát érinti. A béren kívüli javadalmazásokat nem cafeteria-rendszer keretében juttatjuk, azokat nem befolyásolja a bérminimumok változása. A vállalatcsoport hároméves bérmegállapodása alapján az idén is lesz munkavállalói lojalitást elismerő juttatás, illetve 10 százalékos béremelést hajtunk végre 2022-ben” – közölte a társaság, amely válaszlevelében kiemelte: a vállalat a járványügyi helyzetben is megtartotta teljes dolgozói létszámát, ezzel is bizonyítva, hogy biztonságos munkahelyet nyújt munkavállalóinak.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) részletekről egyelőre nem tudott beszámolni. „Folyamatban van az üzleti terv, valamint a fővárosi költségvetés készítése, és még tartanak az egyeztetések a Fővárosi Önkormányzattal. Csak ezek lezárása után tudunk konkrét információkat adni a béremelésről” – tájékoztatott a BKK.