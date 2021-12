A Paks II. Zrt. benyújtotta a két új paksi atomblokk reaktortartálya gyártási engedélye iránti kérelmét az Országos Atomenergia Hivatalnak (OAH)

– jelentette be Süli János tárca nélküli miniszter az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága előtt november 16-án. A reaktortartály az „atomerőmű szíve”, melynek elkészítését – más hosszú gyártási idejű berendezéshez hasonlóan – külön engedélyhez kötik a jogszabályok. A dokumentáció benyújtása tehát újabb jelentős mérföldkő a projekt életében. Süli János ismertette, hogy a reaktortartályt az oroszországi Volgodonszkban fogják legyártani várhatóan mintegy 36 hónap alatt, orosz és magyar szakemberek folyamatos kontrollja mellett.

Fotó: Sóki Tamás

A meghallgatáson a két új blokk létesítésért felelős miniszter beszámolt arról is, hogy a Paks II. Atomerőmű felvonulási területén több helyszínen zajlik a munka:

öt komplexumban összesen 18 épület vagy építmény létesítése halad.

Épül a betonüzem, az acél- és betonacél-szerelő üzem komplexuma, több igazgatási és kiszolgálóépület, a korróziógátló munkálatok komplexuma és egy fővállalkozói raktár is. A leendő blokkok területén már zajlik a terület-előkészítés, a projekt érvényes építési engedéllyel rendelkezik a résfal és a talajmegerősítés tesztek munkálataira, illetve a mínusz öt méteres szint feletti talaj kiemelésére. Mindemellett nyáron elkészült az erőmű-beruházási központ, amelybe szeptemberben be is költöztek a Paks II. munkatársai.

A miniszter arra is kitért, hogy az OAH rendkívül alaposnak ítélte a Paks II. Zrt. által benyújtott létesítésiengedély-kérelmet. Áttanulmányozták a hiánypótlásban meghatározott új feladatokat és azok minden szempontból teljesíthetők, nincs tehát akadálya annak, hogy a szükséges további dokumentációt benyújtva a projekt megkapja a létesítési engedélyt.

Süli János megjegyezte:

a hatóságnál és az engedélyesnél kiváló, nemzetközileg is elismert szakemberek dolgoznak, a létesítési engedély tehát szakmailag nagyon is alátámasztott, biztos alapokon álló dokumentum lesz az eljárás lezárásakor.

Süli János felhívta a bizottság figyelmét, hogy legutóbb az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is kiállt az atomenergia használata mellett, mondván: az megbízható energiaforrás, amire szüksége van az Európai Unióban. A miniszter emlékeztetett rá, hogy a glasgow-i klímaváltozási konferencián is elhangzott, hogy a világ tiszta áramtermelésének több mint egynegyedét az atomenergia biztosítja. Leszögezte:

miközben az energiahatékonyság, az energiatakarékosság és a megújuló energiatermelés soha nem kapott még ennyi figyelmet, a nyugati társadalom olyan, rég nem tapaszalt jelenséggel kénytelen megismerkedni, mint az áramszolgáltatás korlátozása.

Hazánk egyetért az energiatakarékosság és -hatékonyság elvével, a megújuló források kiaknázásának fontosságával, mindezek mellett határozott álláspontja az, hogy az atomenergia segítségével hosszú távon biztosítsa a hazai lakosság és gazdaság számára a stabil, megfizethető villamos energiát szem előtt tartva a 2050-re kitűzött klímacélokat.