Véget ért a kriptoparti, tömegesen mentik ki a pénzüket a bitcoinbefektetők

Egyelőre véget ért a kriptoparti, a befektetők tömegesen menekülnek a BlackRock egykor ünnepelt bitcoin-ETF-jéből is. Az alapkezelő zászlóshajó terméke, az iBIT a bevezetése óta nem szenvedett el akkora tőkekivonást egy nap alatt, mint kedden.

Egyre kevesebbet ér a bitcoin / Fotó: NurPhoto via AFP

Áramlik ki a pénz a bitcoinpiacról

Aznap ugyanis nettó 523 millió dollárt vontak ki az iShares Bitcoin Trustból. A Bloomberg adatai szerint amúgy ez volt zsinórban az ötödik nap, amikor tőkét vontak ki a bitcoinalapból.

A piacon egyre többen veszítik el a bitcoinba vetett bizalmukat a brutális árfolyamzuhanás miatt.

A vezető kriptodeviza kurzusa októberi 125 ezer dollár fölötti rekordmagassága óta közel 30 százalékkal, április óta a legalacsonyabb szintre zuhant.

Szerdán kora délután 91 451 dolláron született az eddigi utolsó kötés.

A piac – úgy tűnik – még mindig nem heverte ki az október 10-i sokkot, amikor körülbelül 19 milliárd dollár értékű bitcoinbefektetést likvidáltak a Kínára kivetett 100 százalékos amerikai vámtarifa hírére.

Lélektani határ alá esett a bitcoin kurzusa

Az elmúlt napok árfolyamesése azonban különösen fájdalmas volt.

Azzal ugyanis, hogy 95 ezer dollár alá esett a jegyzés, mind a tizenkét amerikai bitcoin-ETF befektetői összességében mínuszba kerültek.

Ez pszichológiailag egy rendkívül pusztító fejlemény, amely extrém módon felgyorsítja a lefelé tartó spirált.

Csak novemberben több mint hárommilliárd dollár áramlott ki a spot ETF-ekből, ebből közel kétmilliárd az IBIT-ből.

Mindennek ellenére az IBIT a maga nemében vitathatatlan sikernek számít. Tavaly januári indulása óta több mint 72 milliárd dollárnyi vagyont halmozott fel. Az elmúlt hetek folyamatos kiáramlása azonban egyértelmű medvejelzés.

Az elemzők figyelmeztettek is már a likviditás vészes csökkenésére.

Az ETF-kiáramlás a hosszú távra befektetők eladásaival együtt szűkítette a piaci likviditást, ami lefelé irányuló nyomást gyakorol a rövid távú bitcoinárakra, és felerősíti a piacba vetett bizalom csökkenését

– magyarázza Dilin Wu, a Pepperstone kutatási stratégája.