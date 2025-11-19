Deviza
digitális pénz
BlackRock
bitcoin

Véget ért a kriptoparti, tömegesen mentik ki a pénzüket a bitcoinbefektetők

Csak tegnap több száz milliárd dollár hagyta el a süllyedő hajót. Kitáraznak a befektetők a BlackRock bitcoin-ETF-jéből is.
Murányi Ernő
2025.11.19., 15:12

Egyelőre véget ért a kriptoparti, a befektetők tömegesen menekülnek a BlackRock egykor ünnepelt bitcoin-ETF-jéből is. Az alapkezelő zászlóshajó terméke, az iBIT a bevezetése óta nem szenvedett el akkora tőkekivonást egy nap alatt, mint kedden.

bitcoin Crypto ETF Stock - Photo Illustration
Egyre kevesebbet ér a bitcoin / Fotó: NurPhoto via AFP

Áramlik ki a pénz a bitcoinpiacról

Aznap ugyanis nettó 523 millió dollárt vontak ki az iShares Bitcoin Trustból. A Bloomberg adatai szerint amúgy ez volt zsinórban az ötödik nap, amikor tőkét vontak ki a bitcoinalapból. 

A piacon egyre többen veszítik el a bitcoinba vetett bizalmukat a brutális árfolyamzuhanás miatt. 

A vezető kriptodeviza kurzusa októberi 125 ezer dollár fölötti rekordmagassága óta közel 30 százalékkal, április óta a legalacsonyabb szintre zuhant.

 Szerdán kora délután 91 451 dolláron született az eddigi utolsó kötés.

 

A piac – úgy tűnik – még mindig nem heverte ki az október 10-i sokkot, amikor körülbelül 19 milliárd dollár értékű bitcoinbefektetést likvidáltak a Kínára kivetett 100 százalékos amerikai vámtarifa hírére.

Lélektani határ alá esett a bitcoin kurzusa

Az elmúlt napok árfolyamesése azonban különösen fájdalmas volt. 

Azzal ugyanis, hogy 95 ezer dollár alá esett a jegyzés, mind a tizenkét amerikai bitcoin-ETF befektetői összességében mínuszba kerültek.

Ez pszichológiailag egy rendkívül pusztító fejlemény, amely extrém módon felgyorsítja a lefelé tartó spirált. 

Csak novemberben több mint hárommilliárd dollár áramlott ki a spot ETF-ekből, ebből közel kétmilliárd az IBIT-ből.

Mindennek ellenére az IBIT a maga nemében vitathatatlan sikernek számít. Tavaly januári indulása óta több mint 72 milliárd dollárnyi vagyont halmozott fel. Az elmúlt hetek folyamatos kiáramlása azonban egyértelmű medvejelzés.

Az elemzők figyelmeztettek is már a likviditás vészes csökkenésére.  

Az ETF-kiáramlás a hosszú távra befektetők eladásaival együtt szűkítette a piaci likviditást, ami lefelé irányuló nyomást gyakorol a rövid távú bitcoinárakra, és felerősíti a piacba vetett bizalom csökkenését

– magyarázza Dilin Wu, a Pepperstone kutatási stratégája. 

A származtatott piac kilátásai is borúsak. 

Jelentős számú befektető vásárol fedezeti ügyleteket arra az esetre, ha a bitcoin december 26-ig 80 ezer dollárra esik

– mondta Sean Dawson, a Derive kutatási vezetője. 

Miközben egyre nőnek az aggodalmak az amerikai munkaerőpiac rugalmasságával kapcsolatban, a decemberi kamatcsökkentés valószínűsége pedig már nem haladja meg egy fej vagy írás fogadás nyerési esélyét, Dawson szerint kevés makrogazdasági alapja van a kriptopiaci optimizmusnak, legalábbis az idei évre.

 

1 perc
Stadler

Lázár János bejelentette: több tucat svájci vonatot vásárolnak a MÁV-nak – azonban lesz velük még dolga a Stadlernek

Az építési és közlekedési miniszter szerint jó üzletet kötöttek a Stadlerrel. Lázár János közölte, hogy a magyar állam elkötelezett a kötöttpályás közlekedés fejlesztésében.
9 perc
Ausztrália

Brüsszel váratlant húzott, egy távoli nagyhatalommal paktálna le, hogy ellássák az EU-t – „az elmúlt években rengeteget fizettünk a függőségekért”

Brüsszel a japán példát követi.
1 perc
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Megjött a testvér: a magyar honvédség újabb óriás-repülőgépét szállították le – „folyamatosan növekszik a számuk"

A második KC–390 Millennium is megérkezett a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisára.

