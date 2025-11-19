New York legkülönlegesebb, 20 millió dolláros apartmanja egy óratoronyban kapott helyet

A New York-i ingatlan a 108 Leonard szám alatt található, az előkelő Manhattan Tribeca negyedében. A McKim, Mead & White építésziroda által tervezett 800 négyzetméteres és háromszintes Clock Tower Penthouse többek közt hét fürdőszobával és egy 300 négyzetméteres terasszal is rendelkezik. Bár sem az új tulaj, sem az eladási ár nem ismert, az apartman legutolsó listaára 19,25 millió dollár (kb. 6,3 milliárd forint) volt.

Hosszú idő után értékesítették New York legkülönlegesebb luxuslakását – a 20 millió dolláros apartman egy óratoronyban kapott helyet / Fotó: Realtor.com

Mutatjuk a lenyűgöző képeket a különleges New York-i apartmanról

Az épületet eredetileg a 19. század végén tervezték, és a New York-i Életbiztosító központjaként működött. A fejlesztők 12 évvel ezelőtt kezdték el az óratorony lakásokká alakítását. Az első apartmanok 2018-ban kerültek piacra. A tetőtéri penthouse az egyetlen lakás a Leonard 108. szám alatt, amelyből közvetlen hozzáférés nyílik magához az óratoronyhoz, méghozzá egy privát lifttel.

Az óra tövében egy négyzet alakú szalon található, amelyet „a világ egyik leglátványosabb magángyűjteményének otthont adó galériaként” hirdetnek. Ez egy körbefutó teraszra vezet, ahol szobrok, vízköpők és New York városának lélegzetelállító panorámája tárul elénk.

Egy antik csigalépcső vezet fel magába az órába, ahol négy 3,6 méteres számlap néz a Broadwayre. A közelmúltig a város hivatalos óramestere, Marvin Schneider rendszeresen feljárt, hogy kézzel felhúzza az órát. Az új vevőnek szerencsére már nem kell az órával bajlódnia, 2023-ban ugyanis az épület modernizálásának részeként a mechanikus működés helyett villamosították.

