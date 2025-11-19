A brit kormány megerősítette, hogy a Jantar orosz kémhajó napok óta a skóciai vizek közelében halad, és lézerrel zavarja a megfigyelést végző brit repülőgépek pilótáit. A londoni bejelentések szerint ez az incidens már túlmutat a megszokott hírszerzési feszültségeken, és egyre inkább a kritikus infrastruktúrák biztonságáról, illetve az európai védelmi felkészültség állapotáról szól.

Befeszültek a britek: orosz kémhajó köröz Skócia partjainál – a kormány idegesen figyeli a fejleményeket / Fotó: X / @NavyLookout

A britek szemmel tartják az orosz kémhajót

A brit védelmi miniszter, John Healey részletesen ismertette, hogy a Jantar az elmúlt hetekben másodszor jelent meg a brit felségvizek határán. A Jantart London szerint azért küldték, hogy feltérképezze és esetlegesen megzavarja a tenger alatti kommunikációs kábeleket.

A hajót a királyi haditengerészet egyik fregattja követi, a RAF pedig P–8 Poseidon járőrgépekkel figyeli a mozgását. A minisztérium szerint

most először fordult elő, hogy az orosz hajó lézerrel zavarta a brit pilótákat – ezt rendkívül veszélyesnek tartják.

A brit kormány közlése szerint a Jantar tevékenysége nem elszigetelt jelenség: az orosz kémhajó a GUGI nevű mélytengeri kutatási főigazgatóság flottájának része, mely békeidőben hírszerzési, konfliktushelyzetben pedig szabotázsfeladatokra alkalmas. Healey jelezte, hogy a haditengerészet szabályait már módosították, így a brit erők szükség esetén közelebbről követhetik az orosz kémhajót. Konkrét válaszlépéseket nem ismertetett, de hangsúlyozta: a kormánynak „kidolgozott katonai opciói” vannak arra az esetre, ha a Jantar változtatna az útvonalán.

The Defence Secretary @JohnHealey_MP this morning confirmed that a Russian spy ship – the Yantar – is on the edge of UK waters, north of Scotland, having entered the UK’s wider waters over the last few weeks.



This is a vessel used for gathering intelligence and mapping… pic.twitter.com/GO6LXVAfgU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 19, 2025

Az elmúlt évben megszaporodtak az orosz berepülések a NATO légterébe érintő, drónincidensek zavarták meg az európai légi közlekedést, és csak a brit védelmi infrastruktúrát 90 ezer kibertámadási kísérlet érte. London szerint mindez azt mutatja, hogy a kontinens a fenyegetettség új korszakába lépett.

A feszültségek közepette a brit kormány jelentős hadiipari fejlesztéseket is bejelentett. A tervek szerint legalább tizenhárom új gyártóhelyszín létesül, ahol lőszert, hadianyagot és energetikai berendezéseket állítanak majd elő a brit fegyveres erők számára.

Az első beruházási program értéke 1,5 milliárd font (hozzávetőleg 653 milliárd forint).

Emellett már ezen a héten két új dróngyár is megkezdi a termelést, ami a kormányzati szándék szerint gyorsíthatja a haditechnikai kapacitások bővítését.