Újfajta nukleáris termék gyártására készül az USA - van egy erős magyar szál a történetben
Olyan gyár épül az Egyesült Államokban, amely kizárólag kis moduláris reaktorok (SMR-ek) számára állít majd elő nukleáris üzemanyagot. A munka nemrég indult, egyelőre a talaj feletti teendőknél tartanak.
Az Oak Ridge-ben gyártandó termék tristrukturális-izotróp (Triso) lesz, és a tervezett Xe-100-as reaktor első blokkját fogja táplálni – írja a World Nuclear News. Az Xe-100 magas hőmérsékletű, gázhűtéses moduláris reaktor telepítését az Egyesült Államok energiaügyi minisztériumának (DOE) Fejlett Reaktor Demonstrációs Programja (ARDP) támogatja. A program akár 50 százalékos költségmegosztásos finanszírozást is biztosít az Xe-100 Fejlett Reaktor Demonstrációs Projekthez, beleértve a TX-1 üzemanyaggyártó üzem építését is.
Tizenegy kis reaktornak lesz elég az éves termelés
A TX-1 mellett a tervek szerint épül egy második Triso-gyártóüzem is az X-energy Oak ridge-i telephelyén. Várhatóan ez lesz az első II. kategóriájú üzemanyag-gyártó létesítmény az Egyesült Államokban, amelyet az ország Nukleáris Szabályozó Bizottsága (NRC) engedélyezett. A becsült termelése évi 5 tonna urán vagy 700 ezer Triso kavics lesz, ami elegendő üzemanyagot biztosít akár 11 Xe-100 reaktor számára is.
A Triso-X üzemanyag-kavicsainak 13 hónapos besugárzási tesztelése nemrég kezdődött az Idaho Nemzeti Laboratóriumban. Értékelni fogják az üzemanyag teljesítményét a különböző üzemi forgatókönyvek szerint, és minősítik is azokat a kereskedelmi célú felhasználás érdekében.
- Csoportosítás stratégia szempontok szerint
Az NRC az úgynevezett különleges nukleáris anyagokat:
- a plutóniumot,
- az urán–233-at,
- illetve urán–233 vagy urán–235 izotópokban dúsított uránt
- és az azokat birtokló létesítményeket
három kategóriába sorolja az anyagok nukleáris fegyverekben való felhasználási lehetősége, illetve stratégiai jelentősége alapján. Az NRC fizikai biztonsági és biztosítéki követelményei tükrözik ezeket a kategóriákat. A II. kategóriába tartozó anyagok mérsékelt stratégiai jelentőségűnek, az I. kategóriába tartozó anyagok magas stratégiai jelentőségűnek, a III. kategóriába pedig a legalacsonyabb jelentőségűnek minősülnek.
Az SMR üzemanyaga II. stratégiai fontosságú
Jelenleg három, alacsony dúsítású uránt feldolgozó amerikai üzemanyaggyártó üzem rendelkezik III. kategóriájú létesítményként az NRC engedélyével. Két üzem I. kategóriájú létesítményként kapott engedélyt, és elő tud állítani magas dúsítású uránt tartalmazó nukleáris üzemanyagot is – például kormányzati szerződések alapján az amerikai haditengerészeti reaktorprogram üzemanyagának előállítására –, valamint alacsony dúsítású uránt.
A most fejlesztés alatt álló kis dúsítású reaktorok (SMR) üzemanyagául szolgáló nagy mennyiségű uránt – vagy HALEU-t (High-Assay Low-Enriched Uranium) – II. kategóriájú engedéllyel rendelkező létesítményekben kell majd előállítani. Az NRC számos javasolt üzemre vonatkozó kérelmet kapott különböző vállalatoktól.
A 4iG-t is érdeklik az amerikai tervek
November 7-én Jászai Gellért a 4iG elnöke – Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni küldöttségének tagjaként – egyeztetett Kam Ghaffariannal, az Axiom Space, Quantum Space, Intuitive Machines és X-energy társalapítójával. Áttekintették a 4iG csoport által októberben bejelentett, 100 millió dollár értékű tőkebefektetéshez kapcsolódó előkészítő folyamatok aktuális állását.