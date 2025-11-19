Újfajta nukleáris termék gyártására készül az USA - van egy erős magyar szál a történetben

Olyan gyár épül az Egyesült Államokban, amely kizárólag kis moduláris reaktorok (SMR-ek) számára állít majd elő nukleáris üzemanyagot. A munka nemrég indult, egyelőre a talaj feletti teendőknél tartanak.

Épül az első amerikai SMR-üzemanyag-gyár / Fotó: E-energy

Az Oak Ridge-ben gyártandó termék tristrukturális-izotróp (Triso) lesz, és a tervezett Xe-100-as reaktor első blokkját fogja táplálni – írja a World Nuclear News. Az Xe-100 magas hőmérsékletű, gázhűtéses moduláris reaktor telepítését az Egyesült Államok energiaügyi minisztériumának (DOE) Fejlett Reaktor Demonstrációs Programja (ARDP) támogatja. A program akár 50 százalékos költségmegosztásos finanszírozást is biztosít az Xe-100 Fejlett Reaktor Demonstrációs Projekthez, beleértve a TX-1 üzemanyaggyártó üzem építését is.

Tizenegy kis reaktornak lesz elég az éves termelés

A TX-1 mellett a tervek szerint épül egy második Triso-gyártóüzem is az X-energy Oak ridge-i telephelyén. Várhatóan ez lesz az első II. kategóriájú üzemanyag-gyártó létesítmény az Egyesült Államokban, amelyet az ország Nukleáris Szabályozó Bizottsága (NRC) engedélyezett. A becsült termelése évi 5 tonna urán vagy 700 ezer Triso kavics lesz, ami elegendő üzemanyagot biztosít akár 11 Xe-100 reaktor számára is.

A Triso-X üzemanyag-kavicsainak 13 hónapos besugárzási tesztelése nemrég kezdődött az Idaho Nemzeti Laboratóriumban. Értékelni fogják az üzemanyag teljesítményét a különböző üzemi forgatókönyvek szerint, és minősítik is azokat a kereskedelmi célú felhasználás érdekében.

Csoportosítás stratégia szempontok szerint

Az NRC az úgynevezett különleges nukleáris anyagokat:

a plutóniumot,

az urán–233-at,

illetve urán–233 vagy urán–235 izotópokban dúsított uránt

és az azokat birtokló létesítményeket

három kategóriába sorolja az anyagok nukleáris fegyverekben való felhasználási lehetősége, illetve stratégiai jelentősége alapján. Az NRC fizikai biztonsági és biztosítéki követelményei tükrözik ezeket a kategóriákat. A II. kategóriába tartozó anyagok mérsékelt stratégiai jelentőségűnek, az I. kategóriába tartozó anyagok magas stratégiai jelentőségűnek, a III. kategóriába pedig a legalacsonyabb jelentőségűnek minősülnek.