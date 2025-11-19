Változás jön a TikTokon egy olyan szűrőt vezet be, aminek örülhetnek a felhasználók
A TikTok mostantól lehetőséget ad a felhasználóknak arra, hogy csökkentsék a hírfolyamukban megjelenő mesterséges intelligencia (MI) által készített tartalmak mennyiségét – jelentette be videós tartalmakat nyújtó vállalat Dublinban, éves európai bizalmi és biztonsági fórumán.
A felhasználók úgy szabályozhatják az MI-tartalmak mennyiségét, hogy megnyitják az alkalmazásban a „témakezelés” menüt, és kiválasztják az „MI által generált tartalom” opciót.
Más témák szintén növelhetők vagy csökkenthetők ebben a szűrőben, így például az aktuális események, a divat, a szépség és a tánc témáiban készültek – magyarázta a The Guardian.
A változtatást a következő hetekben tesztelik, mielőtt világszerte bevezetnék.
Ezen felül az alkalmazás mostantól „AI-made” – azaz „MI-vel készült” – vízjelet is elhelyez azokon a tartalmakon, amelyeket a saját MI-eszközeivel készítettek, vagy amelyeket a mesterségesen generált tartalmak azonosítására szolgáló iparági kezdeményezés, a C2PA megjelölt. A TikTok szerint ez segít megakadályozni, hogy a felhasználók megpróbálják kijátszani a címkézési kötelezettséget.
A videómegosztó platform irányelvei szerint a készítőknek kötelességük megjelölniük a valóságszerű MI-videókat, továbbá tiltják a közszereplőkről vagy krízishelyzetekről készült ártalmas deepfake-eket. Azokat a realisztikus MI-videókat, amelyeket pedig nem jelöltek meg, a közösségi irányelvek alapján eltávolíthatják.
A TikTok emellett 2 millió dolláros MI-műveltségi alapot is indít szakértők és szervezetek számára, hogy felelős MI-használatról szóló oktatási tartalmakat készítsenek.
A TikTok azt is közölte, hogy
jelenleg 1,3 milliárd olyan videó van a platformon, amelyet mesterséges intelligencia készített. A felületre naponta több mint 100 millió új tartalom kerül fel.
A TikTok a legfertőzőbb közösségimédia-platform – minden ötödik bejegyzés félrevezető
Egy októberben megjelent kutatásól kiderült, hogy a TikTokon a legmagasabb a félrevezető és hamis információk aránya – a közérdeklődésű témájú bejegyzések 20 százaléka tartalmaz hamis vagy félrevezető információt.
Ha ide soroljuk az olyan tartalmakat, amelyek károsak (például gyűlöletbeszédet) vagy „határesetek” (dezinformációs narratívákat támogatnak, de nem tartalmaznak ellenőrizhetően hamis állításokat), akkor a TikTok és az X/Twitter teljesít a legrosszabbul: a megjelenő tartalmak 34 és 32 százaléka esik ebbe a kategóriába. Az álhíreket terjesztő fiókok nagyobb elérést és több interakciót generálnak, mint a megbízható források – ugyanannyi követő mellett a bejegyzéseik több megtekintést és reakciót kapnak. A kutatás során ez a jelenség minden platformon megfigyelhető volt, kivéve a LinkedInt.
A nemzetközi kutatást Franciaországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Spanyolországban végezték, és összesen hat platformot – Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X/Twitter, YouTube – vizsgáltak. Szlovákiában, szintén a TikTok, és mellette a Facebook bizonyult a félretájékoztatás fő forrásának.
A kutatók szerint a TikTok rendszere különösen fogékony a félrevezető tartalmak terjedésére, és komoly kihívást jelent a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) előírásainak teljesítése szempontjából.