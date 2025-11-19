Változás jön a TikTokon egy olyan szűrőt vezet be, aminek örülhetnek a felhasználók

A TikTok mostantól lehetőséget ad a felhasználóknak arra, hogy csökkentsék a hírfolyamukban megjelenő mesterséges intelligencia (MI) által készített tartalmak mennyiségét – jelentette be videós tartalmakat nyújtó vállalat Dublinban, éves európai bizalmi és biztonsági fórumán.

A TikTok szerint már egymilliárdnál is több olyan tartalom van a közösségimédia-oldalon, amelyet MI készített / Fotó: Valera Golovniov

A felhasználók úgy szabályozhatják az MI-tartalmak mennyiségét, hogy megnyitják az alkalmazásban a „témakezelés” menüt, és kiválasztják az „MI által generált tartalom” opciót.

Más témák szintén növelhetők vagy csökkenthetők ebben a szűrőben, így például az aktuális események, a divat, a szépség és a tánc témáiban készültek – magyarázta a The Guardian.

A változtatást a következő hetekben tesztelik, mielőtt világszerte bevezetnék.

Ezen felül az alkalmazás mostantól „AI-made” – azaz „MI-vel készült” – vízjelet is elhelyez azokon a tartalmakon, amelyeket a saját MI-eszközeivel készítettek, vagy amelyeket a mesterségesen generált tartalmak azonosítására szolgáló iparági kezdeményezés, a C2PA megjelölt. A TikTok szerint ez segít megakadályozni, hogy a felhasználók megpróbálják kijátszani a címkézési kötelezettséget.

A videómegosztó platform irányelvei szerint a készítőknek kötelességük megjelölniük a valóságszerű MI-videókat, továbbá tiltják a közszereplőkről vagy krízishelyzetekről készült ártalmas deepfake-eket. Azokat a realisztikus MI-videókat, amelyeket pedig nem jelöltek meg, a közösségi irányelvek alapján eltávolíthatják.

A TikTok emellett 2 millió dolláros MI-műveltségi alapot is indít szakértők és szervezetek számára, hogy felelős MI-használatról szóló oktatási tartalmakat készítsenek.

A TikTok azt is közölte, hogy

jelenleg 1,3 milliárd olyan videó van a platformon, amelyet mesterséges intelligencia készített. A felületre naponta több mint 100 millió új tartalom kerül fel.

A TikTok a legfertőzőbb közösségimédia-platform – minden ötödik bejegyzés félrevezető

Egy októberben megjelent kutatásól kiderült, hogy a TikTokon a legmagasabb a félrevezető és hamis információk aránya – a közérdeklődésű témájú bejegyzések 20 százaléka tartalmaz hamis vagy félrevezető információt.