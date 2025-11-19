Deviza
Románia
kőolaj
Lukoil

Lukoil: Románia meggondolta magát, így penderítenék ki az oroszokat – pénzük viszont nincs rá

Változott a terv, a román kormány már nem átvenni akarja a Lukoil stratégiai eszközeit, hogy így hárítsa el az amerikai szankciók által az ország üzemanyag-ellátására mért veszélyt. Első lépésként a ploiești-i Petrotel kőolaj-finomító eladására kényszerítik az oroszokat, majd mintegy 320 benzinkút értékesítése következik. A kabinet most konkrét határidőket szabott.
VG
2025.11.19., 16:24

A román kormány felgyorsítja a Lukoiltól való leválást, és állami kontroll mellett tervezi értékesíteni az orosz tulajdonú vállalat romániai érdekeltségeit – írta az Adevarul. Ez nem azt jelenti, hogy az állam veszi kezébe ezeket, a fájdalmas megszorításokkal bajlódó uniós tagállam kasszája kiürült. Ez történik az egész régióban – mentességet a szankciók alól csak Magyarország kapott –, a piacra kerülő vagyonelemek körül már egy ideje köröznek a vevők, és szóba került a magyar Mol is jelöltként. Friss hír, hogy a Chevron után az ExxonMobil is fontolgatja, hogy ajánlatot tegyen az amerikai szankciók alá eső Lukoil egyes eszközeire.

The,Emblem,Of,The,Oil,Company,Lukoil,On,The,Gas Lukoil
A román kormány felgyorsítja a Lukoiltól való leválást / Fotó: Popescu-Valceanu Marius

A kabinetet az sürgeti, hogy miután a Lukoil az Egyesült Államok legutóbbi szankcióinak célpontjává vált, az orosz olajvállalatok részesedéseinek meg kell szűnnie a régió olajszektorában. 

A legfontosabb stratégiai eszköz a Ploiesti-ben működő Petrotel kőolaj-finomító, amely a román üzemanyag-ellátás mintegy 20 százalékát biztosítja. Ennek értékesítéséről már november 21-ig döntene a kormány, egy olyan rendelettel, amely állami felügyelet mellett kikényszeríti az eladást. A második lépésben mintegy 320 benzinkút kerülhet új tulajdonoshoz, amelyet egy külön kormányhatározat szabályozna december 13-ig.

Sebastian Burduja volt energiaügyi miniszter szerint a román állami vállalatok jelenleg sem tőkével, sem megfelelő szakmai háttérrel nem rendelkeznek ahhoz, hogy átvegyék a finomító működtetését. A szakember szerint az állam csak felügyeleti szerepet vállalhat, miközben a vevő kiválasztásakor szem előtt kell tartani az ellátásbiztonságot és a piaci működőképességet.

A szankciók már érezhetők a Lukoil számain

Az amerikai kormány október 22-én döntött a Lukoillal szembeni kereskedelmi korlátozásokról, amelyek a vállalattal folytatott minden amerikai tranzakcióra kiterjednek. A Lukoil ezt követően bejelentette, hogy megkezdi külföldi eszközeinek eladását, amely a cég bevételeit akár 30 százalékkal csökkentheti.

A lépés jól mutatja, hogy a közép-európai országok geopolitikai kockázatai közvetlen hatással vannak a stratégiai iparágakra. A Lukoil eszközeinek gyors állami felügyelet alatti értékesítése jelzi, hogy Románia az ellátásbiztonságot kívánja előtérbe helyezni, ugyanakkor a „gyors kivonulás”

  • műszaki
  • és pénzügyi

kérdéseket vet fel egy olyan infrastruktúrában, amely kulcsszerepet játszik a román üzemanyagpiacon.

