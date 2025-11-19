Ő Ali Baba, aki Zelenszkij barlangjából szervezte a segélyrablókat

Hiába próbálták meg a nyáron leállítani Ukrajnában a potentátok felé haladó korrupciós vizsgálatokat, a hetekben – amikor Brüsszelben megértő fülekre és hangokra talált Volodimir Zelenszkij segélykiáltása újabb segélypénzekért – attól zengett az ukrán és a nemzetközi média, hogy az elnök küszöbéig jutottak. Mostanra a küszöbön belülre. Ha sallangosnak tűnik az ezeregyéjszaka meséjére utaló cikkcím, olvassunk tovább: meg fogjuk látni, indokolt a megfogalmazás.

Ukrajnai korrupció: aligha köszöni meg a spanyol király (jobbra) Zelenszkijnek, hogy elvitte hozzá Jermakot (balra), akit szinte csak órákkal később Ali Babaként kezdett el emlegetni a világsajtó. Ursula von der Leyen, aki eddig nem igazán bánta a korrupciós botrányt, még nem reagált / Fotó: AFP

A Világgazdaság a napokban feltárta annak a részleteit, miképpen tud a felszínen maradni Zelenszkij adminisztrációja, holott Ukrajna pénzügyi értelemben ténylegesen csődben van. Az amerikaiak kivonulása óta a segélyezésből az ukrán vezetést és pénzügyileg az országot Ursula von der Leyen Európai Bizottsága és uniós szövetségesei tartják életben.

Rég lehet tudni, hogy a külföldi támogatások egy része illetéktelen zsebekbe jut, és akkora összegekről van szó, hogy ezek töredéke is hatalmas. A nyáron az adminisztráció jogszabályi úton igyekezett alávetni a korrupciót kivizsgáló szervezeteket, de ez akkora felháborodást váltott ki, hogy vissza kellett vonni.

Mostanra olyan új részletek derültek ki erről a kísérletről, a szereplőiről és magáról a korrupcióról, amelyek lassan Zelenszkij feje fölé nőnek – akit cikkünkben bemutatunk, az a frissen lebukott Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője Kijevben.

Zelenszkij „távirányítója”: Ali Baba a parlamenttől az intézményekig mindent a kezében tart

Lehetne mondani, hogy mindez a legrosszabbkor jött, hiszen Brüsszelből épp most igyekeznek rábírni az európaiakat, hogy jövőre adják oda Kijevnek az oroszoktól eltulajdonított vagyont. De hát a külföldi pénzügyi lélegeztetőgépen tartott Ukrajna számára az elnök személyéig szövődő korrupciós botrány bármikor nagyon rosszul jött volna, egy uniós országban pedig minden bizonnyal már bele is bukott volna az adminisztráció.

Mindenesetre miután a Zelenszkijhez közel álló, a korrupciós vizsgálat látóterébe került és elmenekült Timur Mindicsnél talált arany wc-kagyló után most arról szólnak a hírek, hogy Zelenszkij hivatalának éléről Ali Baba néven szervezte valaki a korrupciós vizsgálatok megállítását.