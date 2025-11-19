Ő Ali Baba, aki Zelenszkij barlangjából szervezte a segélyrablókat
Hiába próbálták meg a nyáron leállítani Ukrajnában a potentátok felé haladó korrupciós vizsgálatokat, a hetekben – amikor Brüsszelben megértő fülekre és hangokra talált Volodimir Zelenszkij segélykiáltása újabb segélypénzekért – attól zengett az ukrán és a nemzetközi média, hogy az elnök küszöbéig jutottak. Mostanra a küszöbön belülre. Ha sallangosnak tűnik az ezeregyéjszaka meséjére utaló cikkcím, olvassunk tovább: meg fogjuk látni, indokolt a megfogalmazás.
A Világgazdaság a napokban feltárta annak a részleteit, miképpen tud a felszínen maradni Zelenszkij adminisztrációja, holott Ukrajna pénzügyi értelemben ténylegesen csődben van. Az amerikaiak kivonulása óta a segélyezésből az ukrán vezetést és pénzügyileg az országot Ursula von der Leyen Európai Bizottsága és uniós szövetségesei tartják életben.
Rég lehet tudni, hogy a külföldi támogatások egy része illetéktelen zsebekbe jut, és akkora összegekről van szó, hogy ezek töredéke is hatalmas. A nyáron az adminisztráció jogszabályi úton igyekezett alávetni a korrupciót kivizsgáló szervezeteket, de ez akkora felháborodást váltott ki, hogy vissza kellett vonni.
Mostanra olyan új részletek derültek ki erről a kísérletről, a szereplőiről és magáról a korrupcióról, amelyek lassan Zelenszkij feje fölé nőnek – akit cikkünkben bemutatunk, az a frissen lebukott Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője Kijevben.
Zelenszkij „távirányítója”: Ali Baba a parlamenttől az intézményekig mindent a kezében tart
Lehetne mondani, hogy mindez a legrosszabbkor jött, hiszen Brüsszelből épp most igyekeznek rábírni az európaiakat, hogy jövőre adják oda Kijevnek az oroszoktól eltulajdonított vagyont. De hát a külföldi pénzügyi lélegeztetőgépen tartott Ukrajna számára az elnök személyéig szövődő korrupciós botrány bármikor nagyon rosszul jött volna, egy uniós országban pedig minden bizonnyal már bele is bukott volna az adminisztráció.
Mindenesetre miután a Zelenszkijhez közel álló, a korrupciós vizsgálat látóterébe került és elmenekült Timur Mindicsnél talált arany wc-kagyló után most arról szólnak a hírek, hogy Zelenszkij hivatalának éléről Ali Baba néven szervezte valaki a korrupciós vizsgálatok megállítását.
Ő Andrij Boriszovics (AB vagy Ali Baba) Jermak. Hatalma az elnöki kabinettől a parlamenten keresztül az állami kulcsintézményekig terjed – írja a Kyiv Independent. Tagja a hadsereget irányító testületnek is, amelyet az elnök vezet. Fontos személyzeti döntést hozni Ali Baba Jermak nélkül ebben az évtizedben Ukrajnában nem lehetett.
Jermak Zelenszkij távirányítójának fő gombja
– idézik Volodimir Feszenko politikai elemzőt.
„Fogalkoznunk kell vele, ő Zelenszkij embere”
Jermak befolyása a bűnüldözésre is kiterjed megbízható helyettesein keresztül, és központi szerepbe helyezi őt a magas szintű diplomáciai találkozókon, gyakran háttérbe szorítva Ukrajna hagyományos külügyi szolgálatát. Zelenszkij „kapuőreként” betöltött szerepe nélkülözhetetlenné tette, de egyben nevetség és frusztráció tárgyává is a szövetségesek körében, akik arra panaszkodnak, hogy mindenütt való jelenléte messze meghaladja a képességeit.
„Foglalkoznunk kell vele, ő Zelenszkij embere – mondta a Kyiv Independentnek egy magas rangú európai tisztviselő. – Nincs választásunk.”
Egy másik európai diplomata a megromlott ukrán–amerikai kapcsolatok és a lehetséges jövőbeli irányok kapcsán úgy fogalmazott: „Bármi jobb annál, mint hogy ismét Jermakot küldjük (Washingtonba).” A nyilatkozatok megerősítik a döbbenetes valóságot: ennyi jut Ursula von der Leyen emberei eszébe a kiterebélyesedett korrupciós botrányról, Jermakon kívül minden marad a vágányon.
Mindkét tisztviselő azt mondta, hogy
Jermakot nem kedvelik sem Brüsszelben, sem Washingtonban. Ukrajnában a hírneve valahogy még ennél is rosszabb a hataloméhsége miatt,
és az ukrán lapnak nyilatkozók (Jermak maga nem reagált a megkeresésre) magabiztosan állítják: ő volt az, aki meghozta a döntést az ország korrupcióellenes intézmények leállítására. A felháborodás személye miatt is lehetett akkora, hogy a kísérlet hamvába halt.
- Jermak, aki holnapután tölti be az 54-et, 2020 februárja óta Zelenszkij kabinetfőnöke.
- Eredetileg ügyvéd volt, de a médiaüzletbe és aztán a filmproducerkedésbe és -üzletbe is belekóstolt: az ukrán és az európai filmakadémia tagja.
- Zelenszkijjel 2011-ben ismerkedtek meg, amikor Jermak ügyvédként dolgozott, és cége képviselte az Inter televíziós csatornát – akkor Zelenszkij még általános producere volt az Internek.
- Részt vett Zelenszkij 2019-es elnökválasztási kampányában, májusban elnöki külpolitikai tanácsadó lett – ő intézte a donbászi fogolycseréket Oroszországgal – majd az elnöki hivatal nagy hatalmú feje.
- Azóta gyakorlatilag mindenütt jelen van, és most ez válhat a vesztévé. A korrupciós vizsgálatban is felbukkant a neve, bár a vádlottak közt nem szerepel, legalábbis egyelőre.
Akik lebuktak, és aki „magára veszi” a kritikát Zelenjszkij helyett
A vizsgálat során a korrupcióellenes hivatal nyilvánosságra hozott lehallgatott felvételeket, amelyek azt tanúsítják, hogy az elnök barátai és kormányzati felső vezetők pénzt mostak és kenőpénzeket kaptak állami szerződésekből. Több mint 100 millió dollárról van szó. A fő szervező a Zelenszkijhez közel álló, a vizsgálat elől elmenekült Timur Mindics volt, aki korábban Jermakot barátjának nevezte.
Érintett még többek közt
- Zelenszkij egykori munkatársa és volt miniszterelnök-helyettes, Olekszij Csernyisov,
- a korább energiaminiszter és most leváltott igazságügyi miniszter, Herman Haluscsenko,
- a most szintén leváltott energiaminiszter, Szvitlana Hrincsuk
- és Rusztem Umerov volt védelmi miniszter, a nemzetbiztonsági és védelmi tanács jelenlegi titkára.
A nyomozók egyértelművé tették, hogy a nyilvánosságra hozott részlet nem az összes anyaguk. Mindenki találgatja, ki mindenki érintett még. Jermak szerepére is fokozatosan derülhet fény. Hivatali ideje alatt néhány munkatársa jelentős vagyont halmozott fel.
A Kyiv Independentnek nyilatkozó, a bűnüldözésben dolgozó forrás szerint a lopott pénzek egy részét négy fényűző ház építésének fedezésére használták Kijev közelében – Csernyisov felügyelete alatt, és Mindicsnek is volt köze hozzá –, az egyik ház Jermaknak készült. Jermak korábbi helyettesét, Andrij Szmirnovot jogtalan vagyongyarapodással, pénzmosással és vesztegetéssel vádolták meg, két másik volt helyettest — Kirilo Timosenkót és Rosztiszlav Surmát — korrupciós ügyekben vizsgálták, de nem emeltek ellenük vádat.
Artem Koljubajev filmproducer és Jermak egykori üzlettársa drasztikusan bővítette üzleti birodalmát, ingatlanba és dróngyártásba fektetett be. Koljubajev 2021-ben a filmtámogatási tanács élére is került, és állami támogatást kapott a filmjeihez – írta a Kyiv Independent.
Feszenko úgy fogalmazott a lapnak, Jermak „ereje abban rejlik, hogy mindig a közelében van az elnöknek, és végrehajtja, amit mond”. Jermak kényelmes Zelenszkij számára is, mert magára veszi a kritikát, elnyeli a közvélemény haragját – mondta egy másik volt munkatárs.