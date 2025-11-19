Deviza
Egy apró hiba okozta a baltimore-i hídomlást, ami könnyen megelőzhető lett volna

Csak a helyreállítás költsége 5 milliárd dollárt tesz ki, nem beszélve a kikötő leállása által okozott károkról. Egy hibás kábel miatt hajtott neki a baltimore-i Francis Scott Key hídnak a Dali konténerhajó.
K. B. G.
2025.11.19, 15:20
Frissítve: 2025.11.19, 15:28

Egy meglehetősen banális hiba okozhatta azt az áramszünetet, mely tavaly tavasszal a baltimore-i Francis Scott Key híd összeomlásához vezetett – derül ki a balesetet követő amerikai vizsgálatból.

A baltimore-i hídomlás óriási károkat okozott / Fotó: AFP

Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NTSB) keddi meghallgatásán kiderült, hogy megelőzhető lett volna, hogy a Dali konténerhajó a híd lábának csapódjon, a híd összeomlását és hat útépítő munkás halálát okozva. Az ügyben lefolytatott vizsgálat szerint ha az ütközés nem is lett volna elkerülhető, 

a halálos áldozatok akkor is még ma is élhetnének, ha a híd lábánál szolgálatot teljesítő rendőrökkel egy időben értesítést kapnak. 

Ekkor ugyanis mintegy másfél percük lett volna a menekülésre a munkásoknak, ami elég lett volna ahhoz, hogy a híd össze nem omlott részéig érjenek.

Egy apró hiba miatt hajtott a baltimore-i hídnak az óceánjáró, dollármilliárdos kárt okozott

A meghallgatáson arra is fény derült, hogy mi okozta az áramszünetet a hajón, ami miatt a legénység elvesztette az irányítást az óceánjáró felett. Egy meghibásodott kábel miatt ment el az áram, de gondok voltak a hajó egyik üzemanyag-szivattyújával is, miközben a sérülékenységet nem ellensúlyozták megfelelő intézkedések.

A baltimore-i kikötő forgalmát súlyosan megzavaró baleset tehát könnyen megelőzhető lett volna a BBC összefoglalója szerint. Noha a javítások eredetileg becsült költsége 1,9 milliárd dollár lett volna, és 2028-ra készültek volna el a munkával, ma már a költségeket 5 milliárd dollárra teszik, miközben a határidő is kitolódott 2030-ra.

Wes Moore, Maryland állam demokrata kormányzója a vámokkal indokolta a költségek növekedését hétfői közleményében.

