Milliárdokat szakít a Magyar Telekom, ez már a mérlegen is látható lesz

A Magyar Telekom 29 járásban nyert, közel 13,5 milliárd forint támogatási forrást szerezve gigabitképes széles sávú hálózat létesítésére, így átlagosan 73 százalékos támogatási arány mellett építhet optikai hozzáférést ezeken a területeken – közölte a távközlési vállalat szerda reggel.

A Magyar Telekom székháza / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Magyar Állam a Gigabit Magyarország Program keretében júliusban pályázatot hirdetett gigabites hozzáféréssel nem rendelkező területek optikai hálózattal való lefedésére.

A pályázat célja, hogy Budapest kivételével mind a 174 magyarországi járás ellátatlan, mintegy 600 ezer igényhelyének gigabites hálózati lefedése megvalósulhasson európai uniós társfinanszírozású támogatási források bevonásával.

A pályázat első szakaszában 110 járásra lehetett pályázatot benyújtani, és 88 járás kapcsán született eredmény.

A támogatással megvalósuló fejlesztések részeként a több mint 80 ezer gigabitképes hálózati lefedettséggel jelenleg nem rendelkező igényhely lefedése valósulhat meg 2028 év végére. A pályázat további szakaszairól a későbbiekben, azok eredményének ismeretében tájékoztat a társaság.

A 4iG közvetett leányvállalatának, a 2Connect Távközlési és Infrastruktúra Kft. jogelődje, a D-Infrastruktúra Kft. is sikeresen pályázott a Digitális Magyarország Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) 3.1.2-25 – Gigabit Magyarország Program elnevezésű pályázatának első ütemében – közölte a 4iG kedd este.

A leányvállalat összesen több mint 24 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a pályázaton 24 járásban. A pályázat teljes keretösszege 84,86 milliárd forint volt.