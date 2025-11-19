Oroszországra céloztak, egy friss szövetségest találtak el: minden ötödik benzinkút bezár a Lukoil elleni szankciók miatt

A finn Teboil, a Lukoil tulajdonában álló energiavállalat szerdán közölte: megkezdi mind a 430 benzinkút fokozatos bezárását, miután a készletei kifutnak, és az amerikai szankciók miatt nem tud elegendő üzemanyagot biztosítani. A döntés történelmi: ez az első eset, hogy az orosz olajóriás külföldi érdekeltsége teljesen leáll a Washington által elrendelt korlátozások miatt.

A Lukoil finnországi hálózata összeomlott az amerikai szankciók súlya alatt: a Teboil bejelentette, hogy minden egyes kútját bezárja, amint kifogy a készlet / Fotó: Popescu-Valceanu Marius

Sorra buknak el a Lukoil érdekeltségei

Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben kemény pénzügyi és kereskedelmi szankciókat vetett ki az orosz olajóriásra az ukrajnai háború miatt. A lépések annyira megbénították a vállalat nemzetközi működését, hogy Finnország csak a legfrissebb dominó:

Teboil figyelmeztetett: a teljes hálózat bezárása súlyos zavarokat okozhatna Finnország energiaellátásában. A finn kormány azonban lehűtötte a kedélyeket: közölték, hogy az ország üzemanyag-ellátása nincs veszélyben, mivel a Teboil nem maga finomít, hanem a Neste finn finomítójából szerzi be az üzemanyagot – ezt pedig más cégek is megtehetik. A fogyasztók átvándorolhatnak a konkurens kutakhoz.

A helyzet azonban így is drámai: a Teboil az ország benzinkútjainak mintegy 20 százalékát működteti, és több mint 1200 dolgozót foglalkoztat.

A Reuters szerint további 180 embert bocsáthatnak el a Hamina városában működő Lukoil-kenőanyaggyárból is, amely leállhat, ha a helyzet nem rendeződik, vagy ha a tulajdonosváltás túl lassú.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Trump-adminisztráció – miközben szankciókkal sújtotta a vállalatot – egyúttal engedélyt adott külföldi befektetőknek, hogy tárgyaljanak a Lukoil nem oroszországi vagyonának megvásárlásáról. A Teboil ezért még hétfőn azt is közölte: várja, hogy a Lukoil eladja a finn hálózatot. De úgy tűnik, a szankciós gépezet gyorsabb volt.

A Teboil bezárása új mérföldkő: először esik el egy olyan külföldi lánc, amelyet közvetlenül az amerikai intézkedések sodortak padlóra. A szankciók így most már nemcsak az orosz ipart, hanem az európai energiapiac nagy szereplőit is átírják.