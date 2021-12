Tovább bővíti 150 fős budapesti pénzügyi központját a Corning Hungary Kft., amely az amerikai székhelyű Corning Incorporated hazai leányvállalata. A cég 2020-ban az adatszolgáltatásból 2,6 milliárd forint árbevételre tett szert – mondta a VG-nek Csuhaj Katalin, a Corning Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. A Corning készíti a Pfizer-vakcinához használt üvegfiolát, emellett speciális kerámia- és üvegtechnikával készült mobiltelefon-kijelzőket, optikai kábeleket, sőt az űrállomások üvegeit is gyártja.

Fotó: Marius Becker / DPA

Csuhaj Katalin kiemelte: a Corning 2001-ben kezdte el a vállalat pénzügyi központjainak kialakítását. Az elsőt New Yorkban hozták létre, majd Sanghajban is bővítettek, de mivel Európa is fontos piac a cég életében, ezért kerestek egy olyan lokációt, ahol tehetséges szakemberek állnak rendelkezésre, és Budapestet választották. A magyar főváros előnye az időzóna is, így jól együtt tudnak dolgozni az ázsiai piacokkal és az amerikai keleti parton lévő kollégákkal is. A Corning innovatív termékeket fejleszt, olyan technológiákat dolgoz ki, amelyek nagyban javítják az emberek életminőségét, integrálva a tudományos felfedezéseket a piaci igényekkel. A Corning európai gyártóegységei Németországban és Lengyelországban vannak – sorolta.

A robotikai innovációk mellett a tehetséggondozás kapja náluk a legnagyobb hangsúlyt. „A digitális transzformáció és automatizáció mellett tettük le a voksunkat, a terveink között szerepel: 2025-re szeretnénk elérni, hogy a pénzügyi szektorban a munkafolyamatok nagyobb része a mesterséges intelligencia alkalmazásával növelje a vállalat hatékonyságát, produktivitását és az ügyfélélményt is” – emelte ki.

Fotó: tb-photo.hu

Az elmúlt öt évben 50 százalékkal nőtt a feldolgozott tranzakcióik száma az azt megelőző időszakhoz képest, ezzel párhuzamosan összesen csaknem 500 ezer munkaórát spóroltak meg automatizálással. Mindezzel a Corning globális teljesítményére is számottevő hatást gyakorolnak, ami magával hozza a digitalizációt érintő befektetéseik erőteljes növelését és folyamatossá tételét a budapesti központban.

Hasonlóképp gondolkoznak a tehetséggondozás fontosságáról is a magyar leányvállalatnál. A vállalati kultúra fontos eleme a fiatal szakemberek támogatása, közös cél, hogy széles körű, naprakész üzleti tapasztalatokat, ismereteket szerezhessenek, és karrierterveiket a cégen belül valósítsák meg. Mindennek részeként női vezetői programot indítottak, amely azt a célt szolgálja, hogy a pénzügyi területen dolgozó női munkavállalóik egyéni fejlesztésekkel, coachinggal és a kapcsolatépítési lehetőségeik szélesítésével előrelépjenek, és vezetői pozíciókat tölthessenek be.