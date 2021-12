Újra csökkenő pályán van az infláció, a novemberi 7,4 százalékos tetőzés után fokozatosan csökkenni fog a következő hónapokban – jelentette ki Baksay Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, miután megjelent a jegybank decemberi inflációs jelentése. Ugyanakkor hozzátette, hogy az energiaárak várhatóan begyűrűznek a piaci árakba, emiatt 2022 középig a maginfláció emelkedni fog, egészen 6 százalékig. Csak ezt követően fejtik ki hatásukat a monetáris szigorítások. Baksay Gergely jelezte, hogy

átmenetileg olyan helyzet is előállhat, amikor a maginfláció magasabb lesz, mint az infláció.

A jegybank várakozásai szerint a toleranciasávba csak 2022 negyedik negyedévében tér vissza az infláció.

Az infláció változása egyébként minden európai országban legalább 3 százalékos volt 2020 novembere óta. A külső hatások játszották a döntő szerepet a magyar áremelkedésben – mutattak rá a jegybank szakértői, hozzátéve, hogy a monetáris szigorít célja annak megakadályozása, hogy a belső tényezők erősödjenek.

Fotó: FANATIC STUDIO / Science Photo Library via AFP

A belső kereslet fogja húzni a következő negyedévekben a gazdasági növekedést

Baksay Gergely a bérek emelkedését emelte ki, ezen belül a minimálbér növelésének hatását. A legkisebb kötelező munkabérek emelése a bértorlódás miatt az átlagkeresetig fejtik ki hatásukat, ami közvetlenül egy millió, közvetett módon két millió munkavállalót érint. A nettó jövedelmek 325 milliárddal nőnek jövőre, ami GDP-t 0,3 százalékkal emeli.

A jegybank várakozása szerint bruttó átlagkereset 10 százalékkal emelkedhet, így a lakosság reáljövedelme 2022-ben a harmadik legmagasabb mértékben emelkedhet az elmúlt 20 évben. Ami ugyan a vállalatok költségeit növeli, ám a kormány adócsökkentése ezt annulálja – fogalmazott az ügyvezető igazgató.

Tartósan 4 százalék alatt maradhat a munkanélküliség. A beruházási ráta magas szinten marad a következő években, ám ezt mérsékli a vállalatok hitelezése, de ezzel együtt 28 százalék fölött alakulhat a GDP arányos érték.

A költségvetés hiánya a kormány által tervezett pályán maradhat, ennek köszönhetően évről évre csökkenhet a GDP-arányos államadósság ráta. Idén 80 százalék alá süllyedhet, 2022-től ez tovább mérséklődhet.

Az MNB előrejelzése szerint idén 6,3-6,5 százalék, jövőre pedig 4-5 százalék között bővülhet a GDP.

A globális ellátási zavarok 2022 második felétől oldódhatnak

Az energiaárak emelkedése visszafogja a külső keresletet, ami az exportunkat is lassítja. Csak 2022 végén és 2023 elején fordulhat meg ezt a folyamat. A jegybankban csak követően számítanak a kivitel újbóli élénkülésére. Ugyanakkor Baksay Gergely szerint kedvező hír, hogy átrendeződés figyelhető meg a feldolgozóiparban, miután az akkumulátorgyártás felfutása egyre erősebb. Az energia árak esetében is már konszolidációra lehet számítani, de az áremelkedés be fog gyűrűzni – figyelmeztetett az MNB ügyvezető igazgatója.