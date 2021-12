Stabil teljesítményt nyújtott idén is az Audi Hungaria annak ellenére, hogy az évet jelentősen befolyásolta a koronavírus járvány és a félvezető-hiány. A győri vállalat termékei iránt folyamatosan magas volt a kereslet, a külső hatások miatt azonban a gyártást nem csak a megrendelési állományhoz, hanem az alkatrészellátási helyzethez is hozzá kellett igazítani. Ennek következtében az év során rövid időre le kellett állítani a termelést, valamint műszaklemondások előfordultak a motor- és a járműgyártás területén egyaránt.

Például a félvezetőhiány miatt a június 28-i héten a vállalat járműgyárának legtöbb gyáregysége nem termelt, az Audi dolgozói a gördülő munkaidőkeret terhére mentesülnek munkavégzési kötelezettségük alól. A vállalat rugalmasságának köszönhetően eddig sikerrel nézett szembe a félvezető-hiány okozta kihívásokkal – közölte az Audi Hungaria a VG-vel. A nehézségek ellenére idén is tartani tudta a megrendelőinek a 2020-ban kiszállított meghajtás mennyiséget, és készül a gyár az elektromos motorok következő generációjának gyártására.

A gyártásban fontos mérföldköveket ért el a vállalat, ugyanis elkészült a győri cég történetében a 40 milliomodik motor valamint a 250 ezredik elektromos motor, emellett legördült a 250 ezredik Audi Q3 modell, egy plug-in-hibrid Q3 Sportback a gyártósorról.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Folyamatosak a beruházások a vállalat jövőképességének erősítése érdekében. Idén jelentette be a vállalat, hogy a következő években több milliárd forint összeget fordít a Műszaki Fejlesztés e-mobilitással kapcsolatos fejlesztésére, valamint a Szerszámgyárat, ezzel együtt az exkluzívszériás gyártás kapacitásait is bővíti a Volkswagen konszern számára. A 3,8 milliárd forintos beruházás keretében a jelenlegi gyártócsarnokot 3,8 ezer négyzetméterrel növelik az exkluzív szériás gyártás számára, míg a logisztikai csarnokot 2,5 ezer négyzetméterrel bővítik. A beruházás hozzájárul mintegy 700 munkahely megőrzéséhez, és 30 százalékkal növeli az exkluzív szériás gyártás kapacitását.

Az Audi Hungaria tovább halad az elektromobilitás útján, már zajlanak az előkészületek az elektromos meghajtások következő generációjának gyártására, egy közel 15 ezer négyzetméteres területen több mint 200 munkavállomással.

Lapunk kérdésére a vállalat azt közölte, hogy a munkatársinak létszáma stabil, a kihívások ellenére sikerült megőrizni munkahelyeket. A szakszervezettel 2020-ban kötött három éves bérmegállapodás értelmében a munkatársak idén is részesültek béremelésben, a tavalyi teljesítményük elismeréseként prémiumot is fizetett idén a vállalat és hagyományokhoz híven 13. havi fizetést is kaptak a munkatársak.

Várhatóan a jövő évben is jelen lesz a koronavírus és a félvezetőhiány, amely továbbra is hatással lesz a vállalat termelésére, de a vállalat eddig sikerrel vette az akadályokat, így bizakodva tekint a jövőbe.