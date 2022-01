Az elmúlt hónapokban az IT világban megfigyelhető trendek alapján a 2022-es év elején sokkal nagyobb mértékben kell számolni a munkaerőhiánnyal és beszállítói nehézségekkel, mint az előző években, amely többek között a koronavírus okozta ellátási fennakadásoknak tudható be, valamint annak, hogy a járvány kezdete óta sokan most látják elérkezettnek a pillanatot a munkahelyváltásra. Ezeket az előjeleket elsősorban azoknak a cégeknek érdemes figyelembe venniük, amelyek az idén terveznek informatikai fejlesztést. A megfelelő időben történő felkészüléshez indokolt lehet akár az alapoktól újragondolni az éves gazdasági terveket. Borzák Péter, az INSPYRE ügyvezető igazgatójának elemzése szerint az első üzleti negyedév szokásos nehézségei, többek között

a nagy felmondási hullám előjelei már most érzékelhetők, hiszen projekttől függően akár 30-40 százalékkal is drágábbak lehetnek a fejlesztői költségek, mint más időszakokban.

Ennek ellenére a legfontosabb projektek biztos megvalósításához érdemes lehet minél előbb elkülöníteni a szükséges erőforrásokat, elindítani a nélkülözhetetlen beszerzéseket, valamint elkezdeni toborozni új dolgozókat vagy megkötni a szerződéseket külsős fejlesztőkkel. A megfelelő tervezéssel a cégek könnyebben bebiztosíthatják magukat az első üzleti negyedévre – emeli ki Borzák Péter.

Fotó: Shutterstock

Munkaerő tekintetében, akár házon belül, akár házon kívül, a feladat kiszervezésével van betervezve a fejlesztés, ajánlott a gondos és körültekintő utánajárás a szakemberek tapasztalataival és korábbi munkáival kapcsolatban. Nagyon sokat számíthat, nem utolsó sorban pedig pénzt és időt lehet spórolni vele, ha a fejlesztő dolgozott már korábban az adott iparágban. Mivel a vállalatok általában abban az esetben rendelnek meg IT fejlesztéseket, ha automatizálni, innoválni, vagy digitalizálni szeretnének a területükön, ezért a fejlesztést végző csapatnak teljes egészében meg kell ismernie az adott iparágat és annak működési sajátosságait, eszköz és erőforrás igényét. Abban az esetben viszont, ha már dolgoztak korábban az adott szektorban, a jártasság hatására könnyebben képesek elkezdeni a fejlesztést, amellyel átlagosan 10-15 százalékot is lehet spórolni időben és pénzben egyaránt.

A szakember szerint,

ha egy vállalat már az egyeztetések alatt betekintést enged a saját cégkultúrájába, az jelentősen csökkentheti a későbbiekben az ebből fakadó félreértéseket.

Mindenhol mások a keretek, míg bizonyos helyeken a rendszerszintű működéshez elvárt, hogy a dolgozók állandóan elérhetőek legyenek e-mailben vagy telefonon, és akár hétvégén is válaszoljanak a legfontosabb kérdésekre, addig ezt egyes IT csapatoknál a munkavállalói jogok megsértésének foghatják fel. Szintén sok múlik a döntéshozói szerepkörök tisztázásán és azon, hogy adott esetben. milyen szinten álló vezető szava a mérvadó. Ez utóbbi kijelölése különösen az lapos hierarchiájú szervezeteknél okozhat gondokat. Mindezek előzetes egyeztetésével lényegesen megkönnyíthető és hatékonyabbá tehető az együttműködés bármilyen fejlesztési projekt ideje alatt.