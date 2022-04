Drasztikusan megnőtt a szállítási idő az újautó-piacon: akár egy évet is kell várni egy gépjárműre. Ez a jelenség, valamint az üzemanyagárak, a fenntartási költségek emelkedése is kedvezően hat a budapesti autómegosztókra, ugyanis a lakosság mobilitási igénye nem csökken. Az ukrajnai konfliktus vélhető makrogazdasági hatásai, az infláció, az energiaárak emelkedése közvetve a carsharinget is érinthetik, és növelhetik vonzerejét.

A GreenGo esetében a regisztrált ügyfelek és a megtett kilométerek száma is nagyjából 30 százalékkal nőtt tavaly 2020-hoz képest, aminek hátterében a fogyasztói szokások alakulása, a carsharing folyamatos térnyerése és a járvány visszahúzódása áll

– közölte a VG-vel az autómegosztó.

Fotó: Share Now

A Mol Limo forgalmi adatain is látszik, hogy folyamatosan éled a piac, az ügyfelek kezdenek visszatérni, és megjelentek azok is, akik kirándulásokra, általában hétvégére és több napra veszik igénybe a szolgáltatást. A tavalyi évhez képest a megtett kilométerek, az utazások és a regisztráló ügyfelek száma is egyenletesen növekszik. Vannak kiemelkedő időszakok, például a négynapos hétvége előtti napok, valamint a Mol Limo esetében a Csepel és Pesterzsébet irányába történő zónabővítés, amelyek emelik a regisztrálók számát.

Ahogy arra számítani lehetett, januárban átlag alatti forgalmat tapasztaltunk, hiszen még sok munkahelyen home office-ban dolgoztak a munkavállalók, illetve év elején viszonylag kevés a rendezvény Budapesten. A nyárhoz közeledve folyamatosan stabilizálódik a forgalmunk, és a megnövekedett szabadidős felhasználás várhatóan jól ellensúlyozza majd a nyári gyengébb üzleti célú forgalmunkat is

– közölte a VG kérdésére a Mol Limo.

A Share Now arról tájékoztatta lapunkat, hogy az ügyfelek és az utazások száma is több mint kétszeresére emelkedett az elmúlt egy évben, amely részben a flotta növekedésének, illetve a szolgáltatási zóna jelentős fejlesztésének tudható be. Mostanra ugyanis több mint száz négyzetkilométeren érhető el az autómegosztó szolgáltatása Budapesten és a környező agglomerációs településeken. Általánosságban elmondható, hogy az év első 2-3 hónapja mindig nyugodtabb időszak a budapesti carsharing piacán, viszont március második fele óta újra stabil növekedés látható.

Az autómegosztó-piac élénkülése és a fogyasztói igények alakulása miatt folyamatosan fejlesztenek a szolgáltatók. A Mol Limo az elmúlt hónapokban újabb fejlesztéseket hajtott végre a mobilapplikációján. Ügyfelei például már a bérlés elindításától nyomon követhetik, hány perce utaznak és hány kilométert tettek meg, illetve ezentúl az utazás végén, a bérlés befejezésekor is körbe kell fotózniuk az autót. Bevezettek továbbá egy új árkategóriájú autót, az Opel Astrát.

A GreenGo esetében a legfontosabb változás, hogy április 1-jétől 80 autóval bővítette a flottát, így már több mint 400 járműve érhető el Budapesten.

A Share Now az ügyfél-visszajelzéseket beépítve márciustól a felhasználói számára is elérhetővé tette az elektromos autók díjmentes töltését az autókban található töltőkártyák segítségével az országos lefedettségű partner-töltőhálózaton. Ennek segítségével a szolgáltató elektromos autói már akár 4 napra is bérelhetők. Ahogy a másik két szolgáltató, úgy a Share Now tervei között is szerepel, hogy az idén is folytatja a flottabővítést modern autókkal, többek között új 1-es BMW modellekkel.

Jelenleg már 425 autóból választhatnak a felhasználói, az első fél évben több mint 50 új gépkocsit helyezett forgalomba, és az év végéig még több mint 200 újra van visszaigazolt rendelése a gyártóktól.

A GreenGo tapasztalatai szerint a carsharing térnyerése folyamatos, a felhasználói szokások átalakulóban vannak, és egyre többen döbbennek rá arra, hogy a saját gépkocsi fenntartásánál az autómegosztás nemcsak kifizetődőbb, hanem környezetkímélőbb megoldás is. Az üzemanyagárak várható emelkedése tovább növelheti az igényt a szolgáltatás iránt.