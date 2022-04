Budapest után a vidéki személyszállítási piacra is belépett a Főtaxi, összesen 16 autóval. Szombathelyen már telefonon és mobilos applikáción is lehet főtaxis autót rendelni. Egyébként a napokban jelentették be, hogy egyesült a Főtaxi és a Budapest Taxi.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

A telefonos rendeléseket és a címkiadást a Főtaxi diszpécserközpontja kezeli, de a társaság nemrégiben megújult mobiltelefonos alkalmazása is a szombathelyi utasok rendelkezésére áll: az applikációban a rendelés leadása után követhető, hogy épp merre jár az autó, az érkező sofőrrel pedig közvetlenül is felvehető a kapcsolat.

Folyamatos forgalomnövekedés mellett a Főtaxi továbbra is őrzi piacvezető szerepét, amiben az informatikai fejlesztések, így például az applikáció megújítása, valamint a Budapest Taxi beolvasztása mellett fontos mérföldkőnek számít a vidéki terjeszkedés is

- mondta ifj. Lajsz András, a Főtaxi operatív vezetője. Hozzátette: nem állnak meg Szombathelyen, a közeljövőben szeretnének Kaposváron és más városokban is megjelenni.