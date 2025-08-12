Ukrajnának bőven van még mit veszteni, Zelenszkijnek három napja van átgondolni, mit tud megtartani keleten

Sorsdöntőnek bizonyulhat Ukrajna és Európa számára a pénteken sorra kerülő alaszkai Trump-Putyin találkozó. Az amerikai javaslatról az szivárgott ki, hogy tartalmazza ukrán területek átengedését, illetve területcseréket is. Napokon belül többet megtudunk, de addig is érdemes áttekinteni, a frontvonalon érintett négy kelet-ukrajnai közigazgatási területen mik azok a kincsek, amelyek felett már az oroszok rendelkeznek, és mit nyerhet még Vlagyimir Putyin elnök a tárgyalóasztalnál – illetve ha nem fogadja el a békét és újabb támadásokra küldi az orosz hadsereget.
Külön kérdés a Krím, amelyet Oroszország már 2014 óta ténylegesen teljes területében ellenőrzése alatt tart, de Donald Trump amerikai elnök és Putyin tárgyalásain minden bizonnyal a "békecsomag" része lesz, hogy nemzetközileg is elismertté válik-e a félsziget elszakítása Ukrajnától.
A lenti térképen rápillantásra is látszik, hogy a frontvonal négy keleti területének már a részleges elfoglalásával Oroszország egy folyosót alakított ki törzsterületei és a Krím között: aligha valószínű, hogy ezt valamilyen életbevágóan fontos kényszerítő körülmény felmerülése nélkül maguktól feladnák az oroszok.
A négy terület közül egyedül Luhanszk az, amelyet szinte teljes egészében elfoglaltak az oroszok. Itt a szomszédos Harkivi terület egy részét is ellenőrzés alatt tartják. Ezek a részek "adják magukat", ha a a felek területcserét is tartalmazó megegyezésre törekednek, ahogy az ukránok által az oroszországi Kurszk régiójában még ellenőrzött, sokkal kisebb sáv is, ha még meglesz akkor.
Itt, északon már csak kisebb, elszigetelt falusi területek vannak ukrán ellenőrzés alatt, például a Szeverodonecktől északra fekvő települések.
A terület mezőgazdasági szempontból is értékes, ugyanakkor hagyományos ipari központ, bányászattal és fémfeldolgozó iparral, és mindezt még értékesebbé teszi, ha véget ér a háború.
A térség gazdaságának alapját hosszú ideje a szénkitermelés képezte, mivel itt gazdag szénlelőhelyek találhatók, de vasércet és más ásványkincseket is bányásztak. Az iparon belül a nehézipar dominál: a kohászat, a vas- és acélgyártás és a gépipar. Luhanszk nagy ipari központ, acélművekkel, gépgyárakkal és nehézgépeket és ipari berendezéseket előállító üzemekkel, de a régiónak vegyipara és egyéb nehézipara is van.
A szénbányászat, az acél- és a gépgyártás a részben elfoglalt Donecki területre is jellemző.
Itt még mindig sok minden van, amit erősen fájna feladni Kijevnek, Moszkvának viszont örömére szolgálna a megszerzése.
Kramatorszk, Szlovjanszk, Kosztyantinyivka ipari városok, ahol működnek még vas-, acél- zink és gépipari üzemek, amelyek Ukrajna gazdaságában stratégiai szerepet töltenek be.
A még ukrán kézen lévő rész "ideiglenes" közigazgatási központja Kramatorszk, hiszen a 2022-ben még csaknem egymilliós Donecket – ahol még a város alatt is szénbányák vannak – az oroszok tartják ellenőrzésük alatt. Kramatorszk helyzete is törékeny, közel a frontvonal. Kosztyantinyivka és a szintén szénbányászati központ Dobropillia közelében az oroszok pont az alaszkai csúcs előtti napokban jelentősen tovább nyomultak északi irányban.
Különösen a városok környékén, mint Kramatorszk és Szlovjanszk, és még északabbra vannak még ukrán kézen lévő bányák, jellemzően szénbányák. A háború miatt azonban a bányák termelése jelentősen visszaesett vagy szünetel.
A zaporizzsjai régióban nem olyan kiemelkedő jelentőségű a bányászat, mint az északabbra fekvő részben-egészében megszállt területeken, de azért itt is vannak főleg vasérc- és szénbányák. Az ipar inkább a nyersanyagok feldolgozására és a nehéziparra épül.
A városokban, például Zaporizzsja városában, nagy acélművek, gépgyárak és vegyipari üzemek találhatók, és hajógyártása is van. A terület fontos szerepet játszik Ukrajna acél- és gépipari termelésében. Raporizzsja városban van a nagy jelentőségű Zaporizssztal vas- és acélmű és a ZAZ autógyár.
A Zaporizzsjai terület északi és középső részei még ukrán kézben van, beleértve Zaporizzsja városát és a Dnyeper bal partját. A megye nagy része, közel 70 százaléka azonban, főleg délen és keleten, már orosz ellenőrzés alatt ál, és itt több jelentős ipari létesítmény, erőmű és mezőgazdasági terület található.
A térség energiainfrastruktúrája jórészt elpusztult, de részben még mindig működik. Ukrán kézben maradt a hatalmas dnyeprovszkai vízerőmű, de miután tavaly orosz rakétatámadások érték, gyakorlatilag nem működik és a helyreállítása évekbe telik. Európa legnagyobb nukleráris erőműve, az Enerhodar városánál negyven éve üzembe helyezett zaporizzsjai atomerőmű orosz megszállás alatt áll, és az ágyúzások és áramellátási problémák miatt reaktorait leállították. A vízerőmű és az atomerőmű béke hiányában kihasználatlan vagyon.
A jórészt megszállt Herszon megyét Ukrajna déli kapujaként emlegetik, kiemelt a szerepe a mezőgazdaságban és a logisztikában. Nagy kiterjedésű termőföldjei vannak, gabona, zöldség- és gyümölcstermesztéssel - élelmiszeriparral, vízgazdálkodással és halászattal kiegészülve – fontos logisztikai, kikötői infrastruktúrája a Dnyeper mentén, amely kapcsolódik a Fekete-tengerhez.
A termelt növények:
Az oroszok a Dnyeper folyó bal, az ukránok a jobb partját tartják ellenőrizve, az összetűzések rendszeresek, és mindkét fél gazdasági értelemben is sokat veszítene, ha a területeit a másiknak kellene átadnia. Herszon város maga csak fél évig volt orosz megszállás alatt, 2022. novemberéig, de e a frontvonal közelsége miatt egyáltalán nem számít biztonságos helynek. Jelenleg mintegy hatvanezren lakják, negyedannyian, mint a háború előtt.
