Ukrajnának bőven van még mit veszteni, Zelenszkijnek három napja van átgondolni, mit tud megtartani keleten

Sorsdöntőnek bizonyulhat Ukrajna és Európa számára a pénteken sorra kerülő alaszkai Trump-Putyin találkozó. Az amerikai javaslatról az szivárgott ki, hogy tartalmazza ukrán területek átengedését, illetve területcseréket is. Napokon belül többet megtudunk, de addig is érdemes áttekinteni, a frontvonalon érintett négy kelet-ukrajnai közigazgatási területen mik azok a kincsek, amelyek felett már az oroszok rendelkeznek, és mit nyerhet még Vlagyimir Putyin elnök a tárgyalóasztalnál – illetve ha nem fogadja el a békét és újabb támadásokra küldi az orosz hadsereget.

A Trump-Putyin találkozó olyan területekről rendelkezhet, amelyekről ilyen fotókkal találkozunk évek óta - pedig kincsek otthonai, amelyek még mindig ott vannak Fotó: AFP

Külön kérdés a Krím, amelyet Oroszország már 2014 óta ténylegesen teljes területében ellenőrzése alatt tart, de Donald Trump amerikai elnök és Putyin tárgyalásain minden bizonnyal a "békecsomag" része lesz, hogy nemzetközileg is elismertté válik-e a félsziget elszakítása Ukrajnától.

A négy jórészt, de nem egészében elfoglalt terület: Luhanszk, Doneck, Zaporizzsja, Herszon

A lenti térképen rápillantásra is látszik, hogy a frontvonal négy keleti területének már a részleges elfoglalásával Oroszország egy folyosót alakított ki törzsterületei és a Krím között: aligha valószínű, hogy ezt valamilyen életbevágóan fontos kényszerítő körülmény felmerülése nélkül maguktól feladnák az oroszok.

Source: Institute for the Study of War

A négy terület közül egyedül Luhanszk az, amelyet szinte teljes egészében elfoglaltak az oroszok. Itt a szomszédos Harkivi terület egy részét is ellenőrzés alatt tartják. Ezek a részek "adják magukat", ha a a felek területcserét is tartalmazó megegyezésre törekednek, ahogy az ukránok által az oroszországi Kurszk régiójában még ellenőrzött, sokkal kisebb sáv is, ha még meglesz akkor.

Luhanszk: nehézipar, vas, acél, gépek, vegyipar és mezőgazdaság

Itt, északon már csak kisebb, elszigetelt falusi területek vannak ukrán ellenőrzés alatt, például a Szeverodonecktől északra fekvő települések.

A terület mezőgazdasági szempontból is értékes, ugyanakkor hagyományos ipari központ, bányászattal és fémfeldolgozó iparral, és mindezt még értékesebbé teszi, ha véget ér a háború.