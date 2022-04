Ha tönkretesszük Magyarország gazdaságát, akkor azzal nem segítettünk Ukrajnának, ha a baloldal nyeri a vasárnapi választásokat, akkor bele fogunk sodródni ebbe a háborúba - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a TV2-nek adott interjújában, amelyről a csatorna azt állította, hogy a szavazás előtt az utolsó.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / MTI

Ez nem a mi háborúnk, mindent el lehet vele veszíteni, de semmit nem lehet nyerni.. Ki kell maradni ebből a háborúból - mondta a miniszterelnök.

Marad-e a Paks-2 projekt?

Arra a kérdésre, az orosz-ukrán háború következtében előfordulhat-e, hogy Magyarország nem folytatja a paksi atomerőmű korszerűsítését, Orbán Viktor azt válaszolta, hogy ez az egyetlen hazai atomerőmű, amire szükségünk van. "Paks 2-t semmi okunk leállítani" - mondta, mert ahhoz, hogy tiszta energiával működtessük a gazdaságot és lássuk el a háztartásokat, szükségünk van rá.

Lemondhatunk-e az orosz energiáról?

A kérdésre, hogy lemondhatunk-e az orosz energiáról, az volt a miniszterelnök válasza, hogy a földgáz és az olaj java része Oroszországból érkezik, csővezetéken - hiszen nincsen tengerünk, ahol tankereken szállíthatnánk -, és ha ez van, akkor van energia Magyarországon, ha pedig nem érkezik, akkor nincs. Aki le akarja állítani a gáz- és az olajszállításokat, az megbénítja az ország energiaellátását és "egy pillanat alatt romba dönti a magyar gazdaságot" - mondta.

Az a nyugati gondolkodás, hogy adjunk fel egy kicsit a kényelmünkből azzal, hogy lemondunk az orosz energiáról, a front közelében elhelyezkedő Magyarországon nem működik. Ha kiterjesztik a szankciókat az orosz olajra és gázra, akkor

a tartalékainkat kell felhasználnunk, azoknak néhány hét alatt a végére fogunk érni, és utána megáll a magyar gazdaság

- figyelmeztetett a miniszterelnök. "Nem arról van szó, hogy vegyünk fel még egy pulóvert otthon, és akkor azzal segítjük az ukránokat." A tét, hogy a magyar gazdaság talpon marad-e, vagy nem - mondta.

Energia nélkül üzemek állnak le, emberek vesztik el a munkájukat. Magyarország támogatja az egységes uniós fellépést és a szankciókat, bár nem ért egyet velük, de "van egy vörös vonal, amin nem léphetünk át, és ez a magyar gazdaság alapvető érdeke" - mondta a miniszterelnök.

Ki segít az ukránoknak?

Lakosságarányosan Magyarország segít a legtöbbet az ukránoknak - válaszolta a miniszterelnök arra az utalásra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal kritizálta Magyarországot, hogy nem segít eleget. Lengyelországba többen érkeztek Ukrajnából, mint Magyarországra, de az egy majdnem 40 milliós ország, népességarányosan hazánk nyújtotta a legtöbb segítséget. "A magyarok nagyon becsületesen és szívből segítettek az ukránoknak, akkor is, ha nem felejtették el, hogy egyébként a békeidőben az ukránok rosszul bántak a magyarokkal", és tudják, hogy nem most kell előhozakodni ezekkel a régi ügyekkel - mondta Orbán Viktor.

Indokolt-e a félelem a háborútól?

A félelem a háború kitörése miatt nem indokolatlan, különösen az idősek esetében, akik láttak már ilyet. "Ők pontosan tudják, hogy könnyű egy háborút megnyitni, könnyű egy háborúba akár lelkesen is belelépni, de nagyon nehéz kijönni belőle. Ha az ember elkezd egy háborút, nem tudja, hogy hol a vége."

"A frontvonal halad nyugat felé és közeledik a Kárpátokhoz. Nem tudom, mit gondoltak a vezetők, mikor ezt a háborút megindították, de azt pontosan tudom, hogy akármit is gondoltak, a háborúnak sosem pontosan az a vége, mint amit az elindítók az elején szoktak gondolni. Ez egy veszélyes helyzet, és ilyenkor meg kell őriznünk a nyugalmunkat..."

Nem szabad lelkesedésből, vagy indulatból, vagy akár a szívünk által vezettetve olyan lépéseket tenni, amit aztán később meg fogunk bánni - mondta Orbán Viktor

Az 1999-es háborúra emlékeztetve, amikor déli szomszédunkban volt fegyveres konfliktus, a miniszterelnök elmondta: az sokkal kisebb léptékű volt, mint a 40 milliós Ukrajna és a 140 milliós, atomnagyhatalom Oroszország között most zajló. Akkor is bele akartak nyomni minket a háborúba, és sikerült kimaradni. Most a kockázat összehasonlíthatatlanul nagyobb,

nekünk van tapasztalatunk, hogy hogy kell kimaradni egy háborúból. Ha sikerült kicsiben, most azért imádkozunk, hogy sikerüljön nagyban - mondta.

Hogyan kell válságot kezelni?

Más természetű válságok kezelésében is számít a tapasztalat és a rutin, hiszen vannak például sablonok, amelyeket mindig szoktak javasolni, de ezek közül csak az olyanokat szabad átvenni, amelyek a magyar körülményeknek megfelelnek. Mindig saját receptet kell kidolgozni, mert mindig azt szokták tanácsolni, hogy megszorítás kell, magyarul az emberekkel fizettesd meg a válság árát. Ezt én sosem voltam hajlandó megtenni, 2010-ben, a nagy pénzügyi válság idején sem - emlékeztetett a miniszterelnök.

A baloldali SMS-kampányról

A baloldal SMS-kampányát illető kérdésre a miniszerelnök azt válaszolta, hogy miközben a technológiai mozgósítás és az adatvédelem szerepe a választásokon megnőtt, a magyar baloldal emberek adatait szerezte meg, törvénytelenül, a beleegyezésük nélkül, az adatokat kivitték külföldre, feldolgozták, majd visszajuttatva Magyarországra adatbázisokat hoztak létre és a segítségükkel politikai üzeneteikkel bombázták az embereket. "Ha ez igaz, akkor okkal mondom azt, hogy ilyen méretű tömeges csalásra a magyar választások történetében nem emlékszem" - tette hozzá.

Mi a népszavazás tétje?

A gyermekvédelmi népszavazásról szóló kérdésre az volt Orbán Viktor válasza, hogy a Nyugat-Európában megjelent törekvés, hogy az emberek vállalhassák a másságukat és vegyék emberszámba őket, rendben van, de ott az történt, hogy megjelentek lobbicsoportok, amelyek elkezdték ezt a más életfelfogást a gyermekek közt is népszerűsíteni. A szülők fejében ekkor megszólalt a vészcsengő Nyugat-Európában is, de ekkor már késő volt. A népszavazás célja, hogy nálunk ez a szexuális propaganda ne jusson be akadálytalanul az iskolákba, és a szülők ne arra ébredjenek egyszer csak, hogy a saját gyerekeik nevelése nincs a kezünkben - mondta. "A szülők jogait kell megvédenünk a népszavazáson" - összegezte.

Miért szavazzon a választó a kormánypártokra?

Arra a záró kérdésre, miért szavazzanak a Fideszre, a miniszterelnök arra kérte a választókat, hogy mindenképpen járuljanak az urnákhoz, és

gondolkodjanak el azon, amit én tanácsolok, hogy a háború és a béke jelenti ennek a választásnak a tétjét.

Arra kérte a választókat, hogy ne kockáztassák Magyarország békéjét és biztonságát, amelyet a Fidesz és a KDNP meg tud védeni, miközben a baloldal háborús kockázatot jelent.

Mindent visz a háború és a béke kérdése - mondta az interjúban Orbán Viktor miniszterelnök. "Ha ezt elhibázzuk, nem tudjuk kijavítani. Ha egyszer belemegyünk, akkor a víz mindent visz, és egy egész élet eredményeit viszi el a háború" - mondta.