Bemutatta új könyvét a Magyar Nemzeti Bank, amely a fenntarthatóságról szól. A köteten több mint 40 szerző dolgozott és angolul, illetve kínaiul is megjelenik.

Mérföldkőnek tekintjük ezt a kötetet. Ebben folytatunk mindent, amit eddig elindítottunk és előrevetítünk egy sor következő fordulatot – mondta Matolcsy György, a jegybank elnöke az Új fenntartható közgazdaságtan - globális vitairat könyvbemutatóján, szombaton.

A jegybank elnöke szerint a jelenlegi világban, például a klímaváltozás miatt fenntarthatósági fordulatra van szükség.

Az anyagi gazdagság alapja egy szellemi forrás, a tudás – mondta Matolcsy György a rendezvényen, hozzátéve, a tudás az átadásával exponenciálisan bővül. Ez pedig a globális közösségben általános bőséget teremt, illetve teremthet. Az igazi áttörést az új korszakban a tudás megosztásának új technológiája hozta, ehhez járul hozzá az internet. Ebben a megosztásban viszont kell keresni egy iránytűt, a közgazdaságban is, ezért a jegybankelnök úgy véli, az új közgazdaság a közérdek elsőbbségére épül. Az új jövőképet is a fenntarthatóság gondolata köré kell építeni.

Fotó: Pusztai Sándor / Kelet-Magyarország

Az új közgazdaság mélyül a múlt és gyorsul a jövő felé – tette hozzá az elnök.

Matolcsy György kiemelte: ehhez minden adatot mérni kell, mert az új közzgazdaság mindent adattá alakít át, ezért adatreformra van szükség Magyarországon. Az új közgazdaságnak új mérőszámokra is szüksége van, nem elég a GDP. Másra van szükség, például fenntartható GDP-mérőszámra.

Matolcsy György szerint egyben az állam szerepe is megváltozik az új közgazdaságban. A jegybankelnök ezzel kapcsolatban elmondta: május 19-én bemutatják az MNB javaslatait a kormányzás következő éveire, a fenntartható egyensúly és felzárkózás pontjait mutatják majd meg.

A rendezvényen Virág Barnabás, a jegybank alelnöke kiemelte: nem sikerült a termelékenység növekedését elérni, ami szükségszerű lenne ahhoz, hogy fenntartható maradjon a gazdasági növekedés. Közben a természeti erőforrások kimerülőben vannak, elég csak az elmúlt években tapasztalt energiaválságot, az előttünk álló élelmiszerellátással kapcsolatos kihívásokat nézni. A jelenlegi pálya nem fenntartható, teljes fordulatra van szükség a gazdaságban és a közgazdaságtani gondolkodásban is.

Egy viharos évtizedben vagyunk. A viharban el lehet süllyedni, de új lendületet is lehet kapni– mondta Virág Barnabás.

Ez a lendület lehet a technológiai forradalom, amely jelenleg is zajlik a világban. Az új gazdasághoz új közgazdaságra lesz szükség. Az elmúlt évtizedekben a közgazdaságtan dogmatikus tudománnyá vált. Ezzel a vitairattal viszont a valós gazdasági problémákkal foglalkozó tudományágat alakítana ki a jegybank.

Kandrács Csaba, a jegybank alelnöke szerint ebben a kötetben nem a múltat és a jelent elemzik, hanem a jövőt próbálják megsejteni. Patai Mihály alelnök pedig azt tette hozzá beszédében, hogy új fősodor van a közgazdaságban, amely az új fenntartható közgazdaságtani gondolkodásnak is nagy segítője lesz.