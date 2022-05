Továbbra is keresleti piacról és azzal párhuzamosan emelkedő árakról számolt be a Balla Ingatlan friss piaci riportjában, ami szerint egyelőre a hitelfelvétel visszaesését sem tapasztalják a hálózat munkatársai, igaz, azt már nem zárják ki, hogy ősszel már némileg más kép fogadja majd a vevőket és az eladókat.

A keresleti piac miatt az alku mértéke is csekély, ami azt jelenti, hogy átlagosan mintegy 4-5 százalékos árengedményt elérni nyílik csak lehetőségük a vevőknek, ugyanakkor érdemes tudni, hogy sok esetben irányáron, azaz az eredetileg meghirdetett árakon is el tudják adni az ingatlanközvetítők a keresett és jól árazott lakásokat – jelezte Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője. A hangsúly a jó árazáson van, a túlárazott ingatlanok ugyanis érdeklődők híján vagy beragadnak, vagy az átlagosan 3-5 hónapos értékesítési időt jócskán túllépve, 10-15 százalékos alku révén tudnak megválni tőlük a tulajdonosok.

Jelenleg a panellakások iránt mutatkozik most a legnagyobb érdeklődés, miközben az árak 10-15 százalékkal emelkedtek egyetlen év alatt – jelezte a szakember. Hasonló áremelkedést tapasztaltak a családi házaknál is, az építési telkek piacán viszont lényegesen nagyobb mértékű, 30 százalékos drágulás következett be.

A megnövekedett építőanyagárak és a képzett munkaerő hiánya miatt a felújítandó lakásokra kisebb az érdeklődés, a vevők leginkább a felújított, jól karbantartott ingatlanokat keresik, ezek nagyobb eséllyel értékesíthetők.

Lakások esetében szinte minden típusra mutatkozik érdeklődés, a családi házak piacán azonban a 80-100 négyzetméter körüli, egyszintes ingatlanokra van a legnagyobb kereslet, de kínálat ebben a kategóriában rendkívül csekély a X. és a XVII. kerületben egyaránt.

Érezhetően fűti és orientálja a piacot a lakástámogatási rendszer, az otthonteremtési program kritériumaihoz igazodó, maximálisan támogatott méretű és energetikai besorolású ingatlanok iránt a legnagyobb a kereslet a Balla Ingatlan illetékese szerint. Az új építésű ingatlanok iránt is jelentős az érdeklődés, ugyanakkor egyre óvatosabbá válnak a vevők, a folyamatos építőanyagár-, illetve munkadíj-emelkedések miatt nagyobb felelősséget igényel a vásárló részéről a kivitelező által megfogalmazott szerződés aláírása.

Klasszikus befektetők számára kevés most a kedvező ajánlat a vizsgált kerületekben, megjelentek viszont egy ideje azok a vásárlók, akik megtakarításukat ingatlanba fektetnék. Ők a kisebb lakásokat keresik, és a megtakarított összeget annak nagyságától függően esetenként hitellel egészítik ki. A hitelfelvétel általánosságban is jellemző, még mindig nagyobb arányban vannak a hitel bevonásával vásárlók.

A lakáscélú vásárlások körében átlagosan tízmillió forintos, de a magasabb árfekvésű ingatlanok vevői körében a húszmillió forintos, vagy azt meghaladó összegű hitel sem ritka.

A külső kerületekben sem csak az eladási árak emelkedtek, hanem a bérleti díjak is, azaz ha valaki vásárlás helyett bérelne, akkor számítania kell arra, hogy a bérelhető lakóingatlanok iránti kereslet növekedéséhez igazodtak az árak is. Kisebb, azaz 1,5-2 szobás lakásokat már a külső kerületekben is csak 120 ezer forintot meghaladó havi bérleti díjért lehet kivenni.

Még legalább egy-két hónapig nem számít számottevő változásra a két kerület jól pörgő lakáspiacán a Balla Ingatlan szakértője. Ugyanakkor az őszi hónapokban már elképzelhetőnek tart egy jelentősebb változás a hazai ingatlanpiacon Kántor Istvánné is, miután több tényezővel is számolni kell, melyek befolyásolhatják a kereslet és kínálat egyensúlyát – tette hozzá.