Miközben 2 százalékkal csökkent az áprilisban feladott új hirdetések száma, mintegy 6 százalékkal több, összesen 1600 településen hirdettek meg eladásra lakóingatlanokat az Ingatlan.com közlése szerint. A lakáspiac két oldalát jellemző kettősség a kínálatban is megmutatkozik a különböző településtípusokon tapasztalt felemás helyzet nyomán: a fővárosban és a megyei jogú városokban tavaly áprilishoz képest 4 és 6 százalékkal kevesebb lakóingatlant hirdettek eladásra, míg a községekben épp 10 százalékkal bővült a friss kínálat.

Ebben az agglomerációs térségek iránt megnövekedett keresletet kihasználni igyekvő eladóknak is szerepük lehet az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László szerint.

Markánsabban változott a kereslet: az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma az előző hónap óta 17 százalékkal csökkent a hirdetési portál adatbázisa szerint. Balogh László a VG-nek kifejtette, hogy az átalakuló lakáspiac szépen kirajzolódik a kereslet változásából is.

„A járvány utáni időszakot a kereslet-kínálat visszapattanása jellemezte, főleg 2021 első negyedévében volt számottevő a növekedés.

Ennek oka nem csak az alacsony aktivitást tükröző időszaki bázisban rejlik, hiszen 2020 első negyedévében jelent meg a koronavírus-járvány hazánkban. A tavalyi évkezdet azért is erős volt, mert a kibővített állami támogatások is ösztönözték a keresletet. 2022 első négy hónapjában az összes eladó lakás- és épülethirdetésre érkező érdeklődések száma majdnem harmadával maradt el az előző év azonos időszakától, miközben az egy hirdetésre jutó érdeklődések száma országos átlagban csak 4 százalékkal csökkent” – részletezte. Ez rávilágít arra is – tette hozzá a szakértő –, hogy a keresletet részben a kínálat szűkülése csökkentette. A vevők egyre kevesebb ingatlanból válogathatnak, azok viszont egyre többe kerülnek.

Az egész országban egyetlen helyen nőtt az egy hirdetésre jutó érdeklődések száma minimálisan, mégpedig Budapesten. A megyék között is csak a háború sújtotta Ukrajnával szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem csökkent ennek a mutatónak az értéke, miután a határ túloldaláról most többen keresnek megvásárolható ingatlanokat.

Noha a háború nem csak a lakáspiaci keresletre-kínálatra gyakorol közvetlen hatást, szinte naponta változnak azok a körülmények – az energiaárak, az inflációs környezet, a gazdasági kilátások –, amelyek a vevőket is elbizonytalanítják. Ez érthető, hiszen

az ingatlanok több mint felét már eddig is hitelre vásárolták, viszont a bankok négy-öt éve még csökkenő kamatkörnyezetben ajánlottak 5-6 százalékos kamatot.

Igaz, akkor jóval alacsonyabbak voltak az ingatlanárak, ezért kevesebb hitelre volt szükség egy lakás megvásárlásához. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a kereslet és kínálat átmeneti szűküléséről van-e szó, vagy tartósan visszahúzódik a lakáspiaci forgalom – összegezte a szakértő.