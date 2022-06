2022 első negyedévének végén 46 ezer forint volt a személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) átlagos állománydíja, ami 6 százalékos növekedést jelent egy negyedév alatt – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss negyedéves kgfb-indexéből. Éves alapon 0,4 százalékkal mérséklődött az országos átlagdíj. Ezen belül Budapesten jelentős, 5 százalékos visszaesés történt, miközben ezt a mértéket szinte teljesen ellensúlyozta a nem fővárosi átlagdíjak 3 százalékos növekedése.

Ezzel párhuzamosan folytatódott a kárráfordítások növekedése: 2022 első negyedévében ezek mértéke 20 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakával összevetve. A jelenség hátterében az egészségügyi krízis óta élénkülő autóhasználat, illetve a szerviz- és alkatrészárak drágulása áll.

Fotó: Bánkúti Sándor / Ripost

Az MNB korrigált személyautós kgfb-indexe (amely a biztosítási adóval, illetve a kárkifizetések, tartalékolások hatásával kiigazítva a nettó díjváltozást mutatja be) 2021 első negyedévében járt a csúcson. Tekintettel arra, hogy a korlátozások miatt a vártnál kevesebb kár következett be, túlárazottság alakult ki. A díjak azóta nem változtak számottevően, míg a károk jelentősen emelkedtek. Így a korrigált index visszaesett a 2020. második negyedévi szintre és a korábban látott túlárazottság is nagyrészt megszűnt.

Az egyéb jármű-kategóriákban vegyesen alakultak az átlagdíjak, amelyek a flották tekintetében jellemzően emelkedtek. A taxik vonatkozásában – több negyedévnyi esést követően – éves szinten változatlan maradt az egyéni szerződések tekintetében, és az eddigi szerződéses darabszámcsökkenés is megtört. A nehézpótkocsik esetében mind az egyéni, mind a flottás szerződések esetében jelentős visszaesés történt.